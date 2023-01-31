المخرج أحمد نور: "المتحدة" وفرت كل الإمكانيات لإنتاج فيلم "نقطة تحول"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 08:26 مساءً - قال المخرج أحمد نور، احتفالاً بنجاح الفيلم التسجيلى "نقطة تحول.. بين الألم والأمل"، إن الشركة المتحدة وفرت كل الإمكانيات لتقديم الفيلم، وأن هناك طلبات كان يشك في توفيرها لكنه كان يفاجأ بتلبية جميع الطلبات بالكامل، مؤكداً أن الشركة لم تتأخر في شيء أبدا وسهلت التعاون بين فريق العمل والشئون المعنوية والداخلية وغيرها من الجهات لتسهيل عملية التصوير.

وأشار المخرج أحمد نور إلى أن الفيلم تم تصويره في أسبوع، وعندما طلب مدرعة تم توفير 3 ، موضحا أن المشاهد بالكامل من تصوير فريق الفيلم وأنه لم يعتمد على مواد أرشيفية مصورة.

وأكمل نور أن فريق الفيلم حضّر جيدا للعمل وهو ما سهل مهمة التصوير بشكل كبير، حامداً الله على النجاح الذي حققه العمل وعلى الرسالة التي استطاع الجمهور أن يتلقاها بعرض الفيلم.

واحتفل اليوم بنجاح الفيلم التسجيلى نقطة تحول "بين الألم والأمل" في وجود صناع الفيلم، وشارك صناع الفيلم بالاحتفال داخل مقر "اليوم السابع"، منهم النائب محمود بدر صاحب الفكرة، والمنتج الفني إسلام عبد الحكيم، والمشرف على المحتوى الدرامى باسم الخولى والمخرج أحمد نور والكاتبة الصحفية هناء عبد الفتاح والكاتب تامر عبده أمين، ودارت الندوة عن أهم كواليس الفيلم والصعوبات التي واجهت الصناع على هامش الاحتفال.

ويرصد الفيلم قصص وبطولات مجموعة من مصابي العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وقد تنوعت حالات المصابين بين الجيش والشرطة والمدنيين والقضاة، باختلاف أسباب وأماكن الإصابات وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.