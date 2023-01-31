محافظ سوهاج: بدء إمداد المستشفيات المركزية الجديدة بالأجهزة الطبية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ سوهاج طارق الفقى، أنه تم البدء فى إمداد المستشفيات المركزية الجديدة ووحدات طب الأسرة التى جرى إقامتها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، لافتًا إلى وصول العشرات من الأجهزة الطبية الحديثة والتجهيزات اللازمة لمستشفى جهينة المركزى، ومستشفى طهطا العام، وعدد من مراكز ووحدات طب الأسرة.





وأوضح المحافظ - فى تصريحات له اليوم الثلاثاء - أن مستشفى طهطا العام، ومستشفى جهينة المركزى، وعدد من الوحدات الصحية الجديدة بقرى "حياة كريمة" شهدت خلال الأيام الماضية وصول العديد من الأجهزة الطبية، والتجهيزات الخاصة بالمستشفيات، ومنها أجهزة تنفس صناعى، وحضانات تنفس صناعى لحديثى الولادة، وتجهيزات خاصة بأقسام العمليات، والتعقيم، والمعامل، بجانب أسرة الإقامة، وأسرة العناية المركزة، فضلاً عن وصول أجهزة رسم القلب، والعديد من الأجهزة الأساسية، مؤكدًا أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة على صعيد المستشفيات والأجهزة الطبية، وأن المواطن السوهاجى سيشعر قريبًا بمدى التحسن فى تقديم الخدمات الطبية. وأشار المحافظ إلى أن مديرية الصحة بالمحافظة، مازالت تستقبل الأجهزة، والتجهيزات الطبية، لكافة المستشفيات المركزية والعامة، والوحدات الصحية الجديدة، حيث وصلت 6 أجهزة أشعة عادية، وعدد من التجهيزات والأجهزة لمراكز طب الأسرة بقرى "الجزازرة والغريزات بمركز المراغة، وبنى حميل والغنيمية بمركز البلينا، وأم دومة بمركز طما، والبربا بمركز جرجا، والزوك الشرقية بمركز المنشاة"، تمهيدًا للتشغيل التجريبى لها قريبًا، بجانب تشغيل وحدة طب الأسرة بقرية أم دومة خلال زيارة رئيس الجمهورية.

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