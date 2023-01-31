جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم لزواره كتاب «الحضارة فريضة إسلامية»

جدة - نرمين السيد - يُقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره كتاب "الحضارة فريضة إسلامية"، بقلم الأستاذ الدكتور محمود حمدى زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، ووزير الأوقاف الأسبق، وهو من إصدارات هيئة كبار العلماء بالأزهر.





ويذكر المؤلف فى طليعة كتابه أن قضية المسلمين الأولى فى العصر الحاضر تُعد قضية حضارية، لذا فالحضارة فريضة إسلامية من شأنها أن تمسح عن المسلمين عار التخلف ووصمة الأمية والجهل، مشيرًا إلى أن الحضارة بوصفها فريضة لا تقل عن أى فريضة أخرى من فرائض الإسلام، وأن العمل من أجلها يُعد عبادة لله، مشددًا على أن هذه القضية بالنسبة للمسلمين أكثر إلحاحًا من أى وقت مضى.

وأكد زقزوق، أن الإسلام لا يمكن أن يجعل أمر الحضارة من المسائل الهامشية ضمن اهتماماته، وإنما يجعلها فى أولوياته، وهذا ما فهمه المسلمون فى السابق، وبذلك استطاعوا فى فترة زمنية قصيرة أن يقيموا أعظم حضارة فى التاريخ، ومن هنا يمكننا مرة أخرى أن نقرر أن الحضارة فريضة إسلامية وواجب دينى لا يجوز للمسلمين أن يتخلوا عنه، بل عليهم أن يجعلوه فى قمة أولوياتهم حتى يعودوا مرة أخرى أعزة، ويستعيدوا مكانهم الريادى ومكانتهم العليا فى عالم اليوم.

ويستعرض الكاتب مفهوم "الحضارة" فيرى أنها نقلة تقدمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى: تقدمية فى الفكر، وفى السلوك، وفى أسلوب التعامل مع الناس والأشياء، وهذا كله فى إطار منظومة من القيم تتعدى الإطار القبلى إلى دائرة الإنسانية الأوسع والأرحب، مشيرًا إلى أن الإسلام كان له دور كبير فى تنبه الأذهان إلى هذه الدائرة الجديدة، مؤكدًا على العنصر الإنسانى الشامل، مستشهدا بقول الحق تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا"" الحجرات 13".

واستعرض "زقزوق" الأبعاد الأساسية للحضارة فى 7 أبعاد هى البعد الإنسانى، البعد الأخلاقى، البعد التقدمى، البعد الدينى، البعد الثقافى، البعد التوازنى، بعد التعددية الحضارية، ثم يقرر أن كل هذه الأبعاد التى ينبغى لها أن تتوفر فى أى مشروع حضارى حقيقى، متوفرة جميعها فى تعاليم الإسلام، فالإسلام قد كرم الإنسان وفتح أمامه المجال للانطلاق بلا حدود فى آفاق العلم والمعرفة من أجل إعمار الأرض ودفع عجلة التقدم فى المجتمع البشرى، وأمرنا أن نسير فى الأرض وندرس ما كان من أخبار السابقين ونستفيد من كل الخبرات البشرية، وكل هذه الأبعاد محوطة فى الإسلام بسياج من القيم الأخلاقية الرفيعة، ومن هنا لخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسالته كلها فى عبارة جامعة حين قال: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".

ويشتمل كتاب "الحضارة فريضة إسلامية" على ثلاثة فصول، الأول: "مفاتيح الحضارة" ويتناول مفهوم الحضارة ومفاتيحها فى التنوير الإسلامى، الفصل الثانى: "الحضارة فريضة إسلامية" ويناقش القيم الحضارية فى التصور الإسلامى، بينما يأتى الفصل الثالث والأخير تحت عنوان "التجديد فى الفكر الإسلامى" ويستعرض فيه الكاتب مفهوم التجديد وأبعاده فى الفكر الإسلامى، وقضية الإسلام والتنوير.