وزير الخارجية يلتقي سكرتير مجلس الأمن القومي لروسيا الاتحادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 07:28 مساءً - قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري التقى يوم الثلاثاء 31 يناير الجاري مع نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن القومي لروسيا الاتحادية، خلال زيارته الحالية للعاصمة موسكو.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية بأن المشاورات تناولت أبرز ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، وسبل دفعها قدماً بما يحقق مصالح البلدين، حيث تمت الإشادة بتاريخ العلاقات الروسية المصرية بما يشكل ركيزة صلبة لتعزيز التعاون في تنفيذ المشروعات الكبرى في مصر، وأبرزها محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها بمثابة محطات مضيئة تُضاف لتاريخ العلاقات بين البلدين. وفي هذا الإطار، حرص الجانبان المصري والروسي على إظهار الاهتمام بالاحتفال في أغسطس القادم بمرور 80 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري استمع لشرح مطول من المسئول الروسي لتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد على أهمية تغليب الحل السياسي لإنهاء تلك الأزمة، والتي تمتد تبعاتها الكبيرة دولياً وإقليمياً بما يؤثر بشكل كبير على الدول النامية ومنها مصر، واتفقا على أهمية مواصلة التشاور عبر مختلف القنوات الثنائية لتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.