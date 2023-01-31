حياة كريمة فى قنا.. تنمية لمستقبل مشرق (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - نقلة حياتية إلى الأفضل تشهدها محافظة قنا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعلى قدم وساق تسير مشروعات حياة كريمة فى سباق مع الزمن من أجل الارتقاء بمستوى معيشة الفرد فى كل مناحى الحياة.





وشملت مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة قنا 31 مليار جنيه تكلفة استثمارات المرحلة الأولى، و39 مليون جنيه تكلفة إنشاء وحدة طب أسرة بقرية الأميرية. كما شملت المشروعات: 1.1 مليون جنيه لتطوير وحدة طب بنى برزة "تخدم 16 ألف مواطن"، و17 قطاع خدميا تستهدفهم المبادرة وأبرزها مشروعات البنية التحتية. وجاءت تكلفة مشروعات مياه الشرب بالمحافظة مليار و540 مليون جنيه، وتكلفة مشروعات الغاز الطبيعى ملياران و10 ملايين تكلفة. وبلغت نسبة الإنجاز بالمجمع الخدمى بمجلس قروى قرية القارة 92 %، كما بلغت نسبة الإنجاز بمجمع خدمات المواطنين بقرية الحراجية 90 %.

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