لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالى تبدأ زيارتها لمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 06:30 مساءً - تزور بعثة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي، القاهرة، اليوم الثلاثاء، للقاء عدد من المسؤولين المصريين.

وأعلنت ستيفانيا كراكسي، عضو مجلس الشيوخ الإيطالي عن حزب فورتسا إيطاليا ورئيس اللجنة، أن اللقاءات والاجتماعات التي تستغرق يومين تأتي في لحظة تاريخية حساسة بشكل خاص مع اكتساب منطقة البحر المتوسط ​​أهمية استراتيجية حاسمة أكثر من أي وقت مضى، من أجل الاستجابة للتحديات الخبيثة التي تلوح في الأفق وتخفف من آثار زعزعة استقرار التوازن الجيوسياسي على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت كراكسي أنها ستلتقي عدد من البرلمانيين المصريين في مقر مجلس النواب، بالإضافة لمحادثات ستجرى مع رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق ومع حازم عمر رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، وأسامة كامل منتصر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشيوخ، و رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ محمد هيبة.

وأشارت إلى أن الزيارة ستختتم بزيارة مركز القاهرة لتسوية المنازعات و حفظ السلام في أفريقيا، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.

وأوضحت أنه من المقرر عقد اجتماعات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية سامح شكري يوم الخميس، كما من المنتظر زيارة المستشفى الإيطالي وممثلي الجالية الإيطالية في مصر.