رئيس الوزراء يتابع مستجدات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة مستجدات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى بوزارة التخطيط، وعلى السيسى، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتور عمرو سليمان، خبير اكتوارى للمشروع، وناريمان فرج، خبير اكتوارى بمكتب وزير المالية.





وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مواصلة العمل على تحقيق الأهداف الرئيسية للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى تم إطلاقه تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيىسى، كمشروع تنموى متكامل يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادى والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكانى.

وأضافت السعيد أن المشروع يتضمن عدة محاور هى التمكين الاقتصادى للمرأة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، بالإضافة إلى التحول الرقمى والإصلاح التشريعى، مؤكدة أنه تتم دراسة برنامج الحوافز المالية، لتحقيق تلك الأهداف.

وتم استعراض برنامج الحوافز الإيجابية الذى يهدف بشكل رئيسى للوصول إلى معدل إنجاب أقل مما هو عليه حالياً، حيث إن معدل الإنجاب فى مصر حوالى 2،8 طفل لكل أسرة بناء على بيانات عام 2022، والهدف من البرنامج هو وصول هذا المعدل إلى 1،6 طفل لكل أسرة بناءً على مستهدفات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وخلال الاجتماع، شرح المقترحات والتصورات الخاصة بهذه الحوافز، التى سيتم من خلالها تحفيز السيدات اللاتى يلتزمن بالضوابط التى تحقق أهداف المشروع عند سن 45 عاما، ومن هذه الضوابط أن تلتزم الأسرة بإنجاب طفلين على الأكثر، والمباعدة بين الولادات، مع التزام السيدات بالفحص الدورى لسرطان الثدى والأمراض غير السارية، بجانب مراعاة الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة.

وشهد الاجتماع استعراض أهم بنود الحوافز، وكذا المزايا التأمينية التى تصرف شريطة الالتزام بالضوابط المحددة.