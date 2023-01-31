وزير التعليم: التعاقد مع الفائزين فى مسابقة 30 ألف معلم خلال الأيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، أنه سيتم التعاقد مع الفائزين فى مسابقة 30 ألف معلم بوظيفة معلم مساعد ورياض أطفال على مستوى الجمهورية خلال الأيام المقبلة.





جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة "نحو رؤية لتنمية وعى الطفل بين التعليم والإعلام والإبداع" خلال مؤتمر "أطفالنا مستقبلنا صحة الطفل المصرى أولوية"، والذى تنظمه مجلة علاء الدين بمؤسسة الأهرام، اليوم الثلاثاء. وأوضح حجازى أن الهدف من المشروعات البحثية للطلاب هو إعداد نشء وجيل يفكر.

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