محافظ أسوان يكلف وحدة «حياة كريمة» بالاستماع لمطالب أهالى قرى بحيرة ناصر

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس وحدة "حياة كريمة" ناجح مصطفى -فى بيان اليوم الثلاثاء- أنه تم التأكيد خلال جلسة الاستماع مع الأهالى على أن هناك تعليمات مشددة من المحافظ برصد المطالب والمشكلات الجماهيرية أولاً بأول وإيجاد الحلول المناسبة لها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف إلى تحسين الظروف المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات العامة بجميع القرى والنجوع المستهدفة، منها قرى بحيرة ناصر.

وأشار "ناجح" إلى أنه تم التواصل والتنسيق مع مسئولى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية شكوى الأهالى وخاصة المتعلقة بقطاعى الكهرباء والصحة، موضحا بأنه تم تفقد معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية ضمن المبادرة.

وتابع بأنه يجرى تفقد مشروعات توصيل خطوط وشبكات الصرف الصحى ومرشحات مياه الشرب والوصلات المنزلية، بالإضافة إلى تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة كلابشة الابتدائية والإعدادية، ومشروع تطوير وتركيب خطوط وأعمدة ومحولات الكهرباء، التى تم إنجاز 100% من كل منها، علاوة على تفقد مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية كلابشة بنسبة 65%.

وفى سياق آخر، وجه محافظ أسوان أشرف عطية بالإسراع بتنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله فى عدد من الشوارع الرئيسية والداخلية للقضاء على ظاهرة الحفر الناتجة من أعمال الصيانة، وإحلال وتجديد البنية التحتية من خلال مديرية الطرق التابعة للمحافظة.

جاء ذلك خلال متابعته اليوم الثلاثاء معدلات تنفيذ مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية، التى تصل إلى 80% فى المرحلة الأولى، حيث من المخطط إنهائها بنهاية أبريل القادم.

وقال المحافظ، خلال تفقده لمشروع تطوير منطقة الطابية، إن المشروع يشمل إنشاء بوابة رئيسية، و4 بوابات فرعية وأسوار، بجانب تطوير ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء المحيطة بمسجد بدر، وتوسعة الشوارع المحيطة سواء الرئيسية أو الجانبية لخلق ساحات انتظار مخططة للقضاء على الاختناق المرورى بوسط المدينة، فضلاً عن فتح محور مرورى جديد يربط منطقة بشير بك.

وأكد محافظ أسوان على أهمية إقامة دار للمناسبات يتواكب تصميمها مع نفس تصميمات هذا المسجد العريق ليفتح خدماته لأهالى المناطق السكنية المحيطة بالطابية، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية ستتم من خلال التعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى لتطوير وتجميل وتشجير المناظر الطبيعية لربوة الطابية لتحويلها إلى مقصد سياحى على الطراز الإسلامى ومتنفس جمالى للزوار.