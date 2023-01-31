محافظ بنى سويف يتابع مشروعات «حياة كريمة» بقريتين فى ببا

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ بنى سويف محمد هانى غنيم، سير العمل فى مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز ببا، فى إطار الوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة.





وتفقد المحافظ - وفقا لبيان - سير الأعمال الجارى تنفيذها بعدد من مشروعات قطاع الصحة، والتى شملت مشروع الوحدة الصحية بقرية جبل النور"إحلال وتجديد"، ومركز طب الأسرة بقرية العجرة "إنشاء جديد"، لدعم الخدمات الصحية للمواطنين، والدفع بخطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وذلك ضمن عدد من المشروعات يتم تنفيذها فى قطاع الصحة، والتى يشرف على تنفيذها جهاز التعمير والإسكان. وتضمنت الزيارة متابعة الإنشاءات الجارية بمشروع مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية جبل النور، والذى سيضم مركز تنظيم أسرة وورشا للتدريب، ومكاتب استقبال وخدمات ومعرضا مفتوحا، كما يستهدف المركز تقديم خدمات للأسر والأطفال وكبار السن وذوى الهمم. كما تابع الموقف الحالى لأعمال تطوير ورفع كفاءة مشروع الصرف الصحى بقرية جبل النور،،ويشمل إنشاء محطة رفع صرف صحى وشبكات أرضية، لتخدم القرية وتوابعها،وذلك ضمن العديد من المشروعات الجارى تنفيذها بقرى المركز لتحسين مستوى الخدمة المقدمة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

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