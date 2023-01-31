الأزهر يطلق قافلة طبية إلى قنا تشمل 16 تخصصًا

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل الأزهر الشريف محمد الضوينى، اهتمام الأزهر والإمام الأكبر بالتوجيه الدائم بتسيير القوافل الطبية فى إطار الدور المجتمعى والإنسانى للأزهر، للتيسير على الناس وتخفيف الأعباء عنهم وتوفير كل ما يحتاجه المريض من كشف وتحاليل وأدوية وعمليات مجانًا مع تحويل العمليات الكبرى إلى مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة، مضيفًا أن هذه القوافل ينظمها الأزهر بشكل مستمر ومكثف إلى المناطق الأكثر احتياجًا.





جاء ذلك بمناسبة إطلاق قافلة الأزهر الطبية، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة قنا، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء، ووزارة الصحة ومحافظة قنا وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، وتستمر أعمالها 4 أيام من الأربعاء إلى السبت.

من جانبه، قال محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف العام على القوافل الطبية، إن القافلة تضم نخبة متميزة من "25" طبيبًا من أساتذة الطب وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعة الأزهر، و"6" فنيين تحاليل وتمريض، إضافة إلى الطاقم الإدارى القائم على تنظيم القافلة، فى "16" تخصصًا من التخصصات الطبية الأكثر احتياجًا.

وأضاف صديق أنَّ هذه التخصصات هى: "المخ والأعصاب - القلب - العظام - الجراحة - الصدر - الرمد - الأطفال - الأسنان - النساء والتوليد - المسالك - الجلدية - الأنف والأذن والحنجرة - جراحة الأطفال - الباطنة رجالى - الباطنة حريمى - التخدير"، إضافة إلى فنيى التمريض ومعمل متكامل للتحليل الطبيَّة، وصيدلية لتوزيع الأدوية مجانا للمستفيدين من القافلة.

وأوضح أنَّ القرى التى ستتمركز فيها القافلة لتقديم الخدمات الطبية إليها وإلى القرى المجاورة لها هى: سمهود بمركز أبو تشت، وحجازة بمركز قوص، والبراهمة بمركز قفط، وأولاد عمرو بمركز قنا.

وتنطلق القوافل الطبية بالأزهر حسب خطة سنوية بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الفئات الأكثر احتياجا للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.