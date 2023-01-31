محافظ قنا: «حياة كريمة» أحدثت تغييرا جذريا داخل القرى المستهدفة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى، أن "حياة كريمة" أحدثت تغييرا جذريا داخل القرى المستهدفة، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة وشبكات مرافق وطرق ومشروعات خدمية وتنموية فى كافة المجالات، بما يسهم فى رفع مستوى وجودة المعيشة والقضاء على الظواهر السلبية.





جاء ذلك خلال إعلان المحافظ اليوم الثلاثاء، عن بدء سلسلة من الافتتاحات التجريبية لمشروعات حياة كريمة تزامنا مع الاحتفالات بالعيد القومى خلال شهر مارس القادم. ووجه محافظ قنا بسرعة الانتهاء من الملاحظات الواردة فى تقرير دار الهندسة بشأن بعض المشروعات، تمهيدا لاستلام تلك المشروعات، وسرعة تأثيث المشروعات التى يتم استلامها، وتجهيز الكوادر البشرية المقرر عملها بتلك المؤسسات، والتنبيه على العاملين بضرورة الالتزام بملابس موحدة، لإضفاء مظهر حضارى أثناء تقديم الخدمات للجمهور. وقال محافظ قنا، إن المرحلة الأولى ضمت 5 مراكز تحوى 88 قرية بأكثر من 792 نجعا، بحجم استثمارات بلغ 31 مليار جنيه، مما يوضح حجم المشروعات التى تم إنجازها وحجم التغيير الذى حدث فى هذه المراكز.

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