أمطار وحبات برد.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس غدا الأربعاء

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.





وعن الظواهر الجوية أمطار متوسطة قد تكون رعديا أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة مصحوبة بحبات البرد على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد وشمال سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من ثلاثة أمتار إلى 4.5 متر والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 17 10

العاصمة الإدارية 17 9

6 أكتوبر 17 9

بنهــــا 17 10

دمنهور 17 10

وادى النطرون 18 10

كفر الشيخ 17 11

المنصورة 17 9

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 17 10

طنطا 17 11

دمياط 18 12

بورسعيد 18 12

الإسماعيلية 18 9

السويس 18 11

العريش 18 11

رفح 17 11

رأس سدر 22 12

نخل 18 6

كاترين 14 4

الطور 21 12

طابا 21 11

شرم الشيخ 22 13

الإسكندرية 17 11

العلمين الجديدة 17 11

مطروح 16 10

السلوم 16 11

سيوة 17 8

رأس غارب 22 12

الغردقة 22 13

سفاجا 23 12

مرسى علم 24 13

شلاتين 25 15

حلايب 23 16

أبو رماد 24 15

رأس حدربة 24 14

الفيوم 17 8

بنى سويف 18 8

المنيا 18 7

أسيوط 18 7

سوهاج 19 8

قنا 19 9

الأقصر 20 9

أسوان 21 10

الوادى الجديد 22 9

أبوسمبل 25 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 28 16

المدينة 25 10

الرياض 26 14

المنامة 24 18

أبوظبى 27 17

الدوحة 25 18

الكويت 19 14

دمشق 10 2

بيروت 14 9

عمان 10 3

القدس 10 4

غزة 17 12

بغداد 18 9

مسقط 25 18

صنعاء 27 8

الخرطوم 34 15

طرابلس 16 8

تونس 17 10

الجزائر 14 3

الرباط 17 3

نواكشوط 29 15

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 4 8-

إسطنبول 8 3

إسلام آباد 20 8

نيودلهى 22 11

جاكرتا 31 24

بكين 4 6-

كوالالمبور 30 23

طوكيو 14 4

أثينا 12 4

روما 14 3

باريس 9 5

مدريد 13 3-

برلين 6 3

لندن 11 6

مونتريال 6- 9-

موسكو 0 2-

نيويورك 3 1-

واشنطن 4 3-

أديس أبابا 27 8