وزير التعليم يبحث تعزيز قدرات المعلمين مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفد مشروع "مبادرة تميز المعلم" برئاسة روبرت باورز، مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتعليم والصحة؛ لمناقشة البرامج التى تعزز قدرات المعلمين ومهاراتهم.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أعرب الوزير عن تقديره للتعاون المستمر والبناء مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى العديد من المشروعات التعليمية فى مرحلة التعليم قبل الجامعى، مؤكدا تطلع الوزارة إلى المزيد من أوجه التعاون لخدمة المنظومة التعليمية فى مصر.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والمشروعات التى تهدف إلى تعزيز قدرات المعلمين ومهاراتهم مما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمى للطلاب وبالمنظومة التعليمية بالدولة، مشيرا إلى أن كليات التربية جزء لا يتجزأ من عملية التطوير لمسئوليتها المباشرة عن إعداد المعلمين، ومؤكدا أهمية مواءمة برامج إعدادهم مع جهود الإصلاح الوطنية ومتطلبات المرحلة الحالية والمناهج الجديدة؛ لتطبيق أفضل الممارسات فى هذا الشأن.

ومن جانبه، أشاد روبرت باورز مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتعليم والصحة، بالنتائج الملموسة لتطوير التعليم وتحسين جودته فى مصر، معربا عن اعتزاز الوكالة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم فى العديد من المجالات من بينها البرامج التدريبية التى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للمعلمين، ومؤكدا استعداد الوكالة لتقديم كافة أوجه الدعم لتطوير المنظومة التعليمية فى مصر.

واستعرض روبرت باورز مبادرة تميز المعلم (TEI) والتى تهدف إلى بناء قدرات المعلمين وتعزيز مهاراتهم؛ لدعم تعلم الطلاب وتطوير إصلاح التعليم 2.0 فى مصر، وذلك من خلال توفير برامج إعداد المعلم قبل الخدمة وأثناء التدريس، بالإضافة إلى تحسين جودة تعليم المعلمين فى الجامعات المصرية.

واتفق الجانبان، خلال اللقاء، على إعداد مذكرة تفاهم ثلاثية تضم كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمجلس الأعلى للجامعات، وتشكيل لجنة مختصة بتنسيق المشروع، وتضم كل من الإدارة المركزية للتعليم العام، والأكاديمية المهنية للمعلمين، والإدارة المركزية للمناهج، والإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.

جدير بالذكر أن مشروع مبادرة تميز المعلم (TEI) هو مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وينفذه مركز تطوير التعليم (EDC)، ويستهدف 15 محافظة مصرية بميزانية تقدر بـ ٥٠ مليون دولار.

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، والدكتور جبريل أنور خبير المناهج، ومن وفد مشروع "مبادرة تميز المعلم"، الدكتورة دينا سليم إخصائى إدارة المشروعات، والدكتور راندى هاتفيلد مدير المشروع، والدكتور حازم راشد، مستشار أول برامج ما قبل الخدمة، والدكتور عمرو صلاح مستشار برامج الخدمة، والدكتورة تيسير حسام مدير المتابعة والتقويم والتعلم للمشروع.