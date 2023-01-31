رفع كفاءة غرف المغاسل بمستشفيات صحة الشرقية (صور)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم تشغيل جميع الغسالات ومجففات الملابس والجنادر التى تم استلامها من وزارة الصحة والسكان خلال الشهر الماضى بمستشفيات (ههيا، القنايات، فاقوس، الإبراهيمية) المركزية.





جاء ذلك بعد تطوير الغرف المخصصة للغسيل، ورفع كفاءتها، والإنتهاء من تركيب التوصيلات الكهربائية وتوصيلا المياه والصرف، وفى ظل الدعم المستمر من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، والجهود التى تكثفها الوزارة لدعم منافذ تقديم الخدمة الطبية. وأعرب الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية عن خالص تقديره لوزير الصحة، لدعمه المستمر للقطاع الصحى بمحافظة الشرقية، مقدرا اهتمام الدولة بصحة وسلامة المواطنين، وحرصها الدائم على تطوير المنظومة الصحية.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان أمدت المنافذ الطبية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بـ 6 غسالات مركزية سعة 21 كيلوجرام، و5 مجففات للملابس، بالإضافة لأربعة جنادر لكى الملابس، بتكلفة تقديرية 2 مليون جنيه، وذلك خلال الشهر الماضى.

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