"المتحدة" تعيد الأعمال الدينية التاريخية بإنتاج ضخم في الإمام الشافعى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 04:27 مساءً - يعيد مسلسل الإمام الشافعى للنجم خالد البنوى الأعمال الدينية التاريخية في الدراما إلى الواجهة مرة أخرى بعد غيابها لسنوات بسبب التكاليف الضخمة والتحضيرات الكثيرة، إلا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قررت الدخول في التحدى وبدء تصوير العمل بعد تحصيرات كثيرة ومكثفة، حيث رصدت الشركة ميزانية ضخمة للخروج بالعمل في أفضل صورة ممكنة.

وقررت الشركة المنتجة الاستعانة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو لاسيما وأنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفضحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

مسلسل "الإمام الشافعى" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نصال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن إسمائهم قريباً، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر".

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.