الكاتب والصحفي الفرنسي رولان لومبارتي يزور منطقة أهرامات الجيزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 04:26 مساءً - استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، صباح اليوم، الكاتب والصحفي الفرنسي رولان لومباردي، رئيس تحرير موقع "ديالوج الفرنسي" ومؤلف كتاب "السيسي بونابرت مصر"، والوفد المرافق له من الكتاب والصحفيين المصريين، وذلك على هامش تواجده حاليًا في مصر لحضور ندوة عن كتابه بالدورة 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢٣.

وكان في استقباله والوفد المرافق له الأستاذ أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، و الذي اصطحبه و الضيوف في جولة داخل المنطقة الأثرية، تضمنت زيارة الهرم الأكبر ومنطقتي البانوراما وأبو الهول، كما استمتع بتناول الغذاء بأحد المطاعم بمنطقة البانوراما، ورؤية التسع أهرامات الموجودة بالمنطقة.

وفي نهاية الزيارة، أعرب الكاتب رولان لومباردي عن سعادته بزيارة الأهرامات وانبهاره بما شاهده من عظمة بنائها وإعجاز نحت تمثال أبو الهول، كما حرص على التقاط الصور التذكارية لتسجيل زيارته.