الصحة: علاج 12.5 مليون مواطن بالمعاهد والمستشفيات التعليمية خلال 2022

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لـ 12 مليون و583 ألفا و379 مواطنا، فى الفترة من يناير إلى 31 ديسمبر 2022، وذلك من خلال 17 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، قدمت خدماتها لـ3 ملايين و940 ألفا و933 مواطنا، من خلال العيادات الخارجية، فيما تردد على أقسام الاستقبال أكثر من مليون و352 ألفا و224 مواطنا، علاوة على سحب 5 ملايين، و19 ألف عينة وتحليلها بمعامل وحدات الهيئة.

وتابع بأن وحدات الهيئة أجرت 88 ألف و286 عملية فى مختلف التخصصات الجراحية، بالإضافة إلى إجراء 12 ألفا و54 قسطرة قلبية (تشخيصية ودوائية) و3 آلاف و119 عملية قلب مفتوح فى المعهد القومى للقلب، ومستشفيى دمنهور، وشبين التعليميين، إلى جانب إجراء 52 عملية زراعة كلى، و44 عملية زراعة كبد بمختلف مستشفيات الهيئة.

وأضاف عبدالغفار أن عدد حالات زرع القوقعة، بلغت 264 حالة تم إجرائها فى المعهد القومى للسمع والكلام، مشيرا إلى أن أقسام الأشعة والمناظير بوحدات الهيئة، استقبلت خلال الفترة ذاتها مليون و242 ألف مواطن، والتى شملت أشعة (تشخيصية عادية، دوبلر، موجات فوق الصوتية، إيكو، رسم قلب، الماموجرام، رنين، أشعة مقطعية) وتتضمن هذه الإحصائية عدد حالات المسح الذرى.

ولفت إلى أن وحدات الغسيل الكلوى، قامت بإجراء 320 ألفا و710 جلسات غسيل، فيما قدمت أقسام العلاج الطبيعى خدماتها إلى ما يقرب من 528 ألفا و529 مواطنا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 7 آلاف مواطن فى أقسام ووحدات الأورام، مضيفا أن وحدة تنظيم الأسرة فى مستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق، قدمت خدماتها لـ 4945 ألف سيدة.

وأوضح عبدالغفار أن وحدات وعيادات الرمد أجرت 13 ألفا و263 عملية جراحية، تنوعت ما بين (ترقيع القرنية، جسم زجاجى بالعين، إزالة مياة بيضاء، إصلاح الانفصال الشبكى، جلوكوما، إصلاح حول وإزالة سيلكون، تسليك القناة الدمعية، زرع عدسة العين بالموجات فوق الصوتية، حقن ليوسينتس بالعين، استعدال العدسة، تثبيت قرنية بالعين، تفريغ العين، تركيب حلقات بالعين، تلوين بالعين، تلوين القرنية، إزالة ورم بالعين، إزالة غرز بالعين)، فيما استقبلت عيادات الأسنان ما يقرب من 7 آلاف مواطن.

وقال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، إن الهيئة لا تتدخر جهدا فى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال رفع كفاءة واستحداث مختلف الأجهزة الطبية بجميع المعاهد والمستشفيات التابعة لها، علاوة على تنظيم الدورات التدريبية للقوى البشرية من الأطباء والأطقم التمريضية، على أحدث البروتوكولات العالمية، بما يضمن رفع كفاءة الأطقم الطبية.