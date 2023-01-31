وزير القوى العاملة يبحث مع سفير الفلبين سبل التعاون وتبادل خبرات

جدة - نرمين السيد - أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على استعداد الوزارة التعاون والتنسيق مع كل الشركاء الاجتماعيين فى الداخل والخارج، فيما يخص ملفات العمل المشتركة، مؤكدا دور الوزارة فى تنظيم عمل الأجانب داخل الدولة واستخراج تصاريح عمل لهم وتسجيل بياناتهم بالنسبة للعمالة الرسمية التى لها عقود عمل، وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذى يحتوى على فصل كامل لتنظيم عمل الأجانب وشروط استقدامهم والمهن المحظور الاستقدام عليها والاستثناءات فى بعض الحالات للعمل داخل الدولة.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الثلاثاء، مع عز الدين تاجو سفير جمهورية الفلبين فى القاهرة، والذى أشار فيه حسن شحاتة إلى أن وزارة القوى العاملة لديها أكثر من 38 مركز تدريبا مهنيا ثابتا، و27 وحدة تدريب متنقلة تخدم المواطنين فى القرى والنجوع والمراكز بالمحافظات، وتقدم التدريب على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى المحافظات، وجاهزة لإستقبال المتدربين بالمجان فى المحافظات، أما مهن التمريض لها جهات متخصصة فى الدولة المصرية تقدم برامج متقدمة فى هذا المجال على مدار اكثر من سنة، كما تتعاون الوزارة مع كل الشركاء لتقديم برامج مستحدثة للشباب فى بعض المحافظات تؤهلهم لعمل بها داخل مصر وخارجها.

ووجه الوزير شحاتة بتشكيل لجنة فنية بين الطرفين للتنسيق من خلالها لطرح الموضوعات المشتركة للتعاون فى مجالات التدريب المهنى أو التشغيل وصياغة مذكرة تفاهم أو بروتوكول تعاون يمكن من خلاله تبادل الخبرات، والاستفادة من الجهود التى يقدمها الجانبين.

وقدم السفير الفلبينى الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة مؤكدا العلاقات الطيبة التى تجمع بين البلدين خلال 77 عاما والتعاون فى مجالات مختلفة منها التجارة والاستثمار المتبادل والسياحة، مشيرا إلى أنه هناك ما يقرب من 3 آلاف فلبينى داخل مصر ما بين طلاب وعمالة وسياحة، قامت "السفارة" بعمل استقصاء لعددهم وأماكن تواجدهم وحالتهم المهنية خلال الفترة الأخيرة عن طريق التسجيل الإلكترونى، وتبين من خلاله وجود 251 طالبا فى جامعة الأزهر وجامعات أخرى والباقى يعملون فى مهن أخرى.

وأشاد بدور وزارة القوى العاملة فى تنظيم عمل الأجانب داخل مصر من الجنسيات المختلفة، ومبديا استعداد دولة الفلبين للتعاون مع الوزارة والحكومة المصرية فى مجالات التدريب المهنى على بعض المهن خاصة مهن التمريض والجاهزية لتبادل الخبرات بين البلدين فى هذا الشأن.

حضر اللقاء من جانب الوزارة آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وكريمة عبدالرحمن مدير الإدارة العامة لتراخيص وتنظيم عمل الأجانب، ومهيب أبو زيد مدير الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير.