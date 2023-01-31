لتعزيز التعاون.. وزير التعليم يستقبل وفد المجلس العربى للطفولة والتنمية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، وفد المجلس العربى للطفولة والتنمية برئاسة الدكتور حسن البيلاوى، أمين عام المجلس، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال التعليم.





وفى بداية اللقاء رحب الدكتور رضا حجازى، بالحضور، مشيرا إلى التعاون الوثيق بين الجانبين، كذلك أشاد بالجهود التى يقوم بها المجلس العربى للطفولة والتنمية فى مجال الطفولة المبكرة ومنها إنشاء مركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر عام 2003، والذى أنشاؤه الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود "رحمه الله" رئيس المجلس العربى للطفولة والتنمية فى ذلك الوقت.

وأكد الوزير، على العلاقة الوطيدة التى تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية والتعاون فى العديد من المجالات من بينها التعليم قبل الجامعى، مشيدا بالجهود التى يقوم بها المجلس العربى للطفولة والتنمية فى مجال الطفولة المبكرة.

ومن جهته أعرب الدكتور حسن البيلاوى، أمين عام المجلس العربى للطفولة والتنمية، عن سعادته باللقاء، مؤكدا على العلاقات المتميزة التى تربط بين الوزارة والمجلس، وأوضح أن هذه الزيارة تستهدف تعميق العلاقات بين الجانبين وزيادة التعاون المشترك.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على زيادة التعاون وتفعيل مشروع الارتقاء بمركز تنمية الطفولة المبكرة وتحسين الاستعداد المدرسى ومهارات الحياة بمرحلة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى من مرحلة التعليم الأساسى.

وأشاد الوفد بالجهود التى تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية فى مصر.