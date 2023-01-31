وفى بداية اللقاء رحب الدكتور رضا حجازى، بالحضور، مشيرا إلى التعاون الوثيق بين الجانبين، كذلك أشاد بالجهود التى يقوم بها المجلس العربى للطفولة والتنمية فى مجال الطفولة المبكرة ومنها إنشاء مركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر عام 2003، والذى أنشاؤه الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود "رحمه الله" رئيس المجلس العربى للطفولة والتنمية فى ذلك الوقت.
وأكد الوزير، على العلاقة الوطيدة التى تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية والتعاون فى العديد من المجالات من بينها التعليم قبل الجامعى، مشيدا بالجهود التى يقوم بها المجلس العربى للطفولة والتنمية فى مجال الطفولة المبكرة.
ومن جهته أعرب الدكتور حسن البيلاوى، أمين عام المجلس العربى للطفولة والتنمية، عن سعادته باللقاء، مؤكدا على العلاقات المتميزة التى تربط بين الوزارة والمجلس، وأوضح أن هذه الزيارة تستهدف تعميق العلاقات بين الجانبين وزيادة التعاون المشترك.
واتفق الجانبان خلال الاجتماع على زيادة التعاون وتفعيل مشروع الارتقاء بمركز تنمية الطفولة المبكرة وتحسين الاستعداد المدرسى ومهارات الحياة بمرحلة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى من مرحلة التعليم الأساسى.
وأشاد الوفد بالجهود التى تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية فى مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتعزيز التعاون.. وزير التعليم يستقبل وفد المجلس العربى للطفولة والتنمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.