مركز الأشعة بمجمع المعادى الطبى يحصل على شهادة اعتماد «الرقابة الصحية»

ونظم المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، احتفالية بهذه المناسبة عرض خلالها فيلما تسجيليا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية، عن المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، وما شهده من تطوير وتحديث فى إطار رؤية مصر 2030.
وسلم الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، شهادة التسجيل للواء طبيب ياسر عبد العزيز مدير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى.
واختتمت الفعالية بتكريم عدد من المتميزين بالمجمع بحضور عدد من قادة القوات المسلحة، وممثلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
يأتى حصول المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، على شهادة التسجيل استكمالا لمسيرة العمل لتسجيل واعتماد جميع مستشفيات المجمع بمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك لترسيخ ركائز نظم الجودة على جميع مستويات الأداء التشغيلى والإدارى.
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