انتهاء المرحلة الأولى من معسكر إعداد متطوعى حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - انتهت فعاليات أولى مراحل معسكر إعداد متطوعى حياة كريمة، لمناهضة تعاطى وإدمان المواد المخدرة بمشاركة متطوعين محافظات المرحلة الأولى من المعسكر، وهى محافظات "القاهرة والقليوبية والجيزة وقنا والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط"، على أن تستكمل مراحل المعسكر لتغطية جميع محافظات المشروع القومى.





ويتم الإعداد والتجهيز حاليا لإطلاق أولى المراحل الملحقة بالمعسكر فى قرى ومدارس مراكز المرحلة الأولى من المشروع القومى، ويقوم عليها الشباب المتطوعين الذين تم إلحاقهم بالمعسكر. ووجهت مؤسسة حياة كريمة، الشكر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، على الجهود المبذولة كجهة رئيسية شريكة للمؤسسة فى جهودها التوعوية. جاء ذلك فى فعاليات صالون ثقافى، تم عقده على هامش انتهاء المرحلة الأولى من المعسكر بحضور ندى خضر، رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة، وخالد جمال، المدير التنفيذى للقطاع الميدانى بمؤسسة حياة كريمة، والدكتور محمد مسعد مدير إدارة الفعاليات، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى.

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