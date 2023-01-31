تكاثر سحب وبرودة.. الأرصاد تكشف آخر أحوال الطقس

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.





وأضافت الأرصاد الجوية فى منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أن أغلب أنحاء البلاد تشهد أجواء شتوية وإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية.

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