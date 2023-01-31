عبدالمحسن سلامة: اهتمام القيادة السياسية بالطفل احتل مكانة متميزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 02:25 مساءً - قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن المؤسسة تهتم بعمل مؤتمرات نوعية تناقش قضايا المجتمع، وكان لها السبق في مجال الطفولة على وجه خاص.

وأضاف خلال انطلاق فعاليات النسخة الأولى لمؤتمر "أطفالنا مستقبلنا"، الذي تنظمه مجلة علاء الدين، اليوم، أنالدكتور مصطفى مدبولي أبدى حماسه من تنظيم هذا المؤتمر، ودعمه ورعايته له، انطلاقًا من اهتمام الدولة بهذا الملف.

وتابع: "نظّمنا مؤتمر سنوي عن الطفولة، وكل ما يتعلق به صحيًا وتعليميًا وتثقيفيًا، وذلك انطلاقًا من دورنا، نهتم بكل القطاعات المؤثرة في المجتمع، وعلى رأسها الطفولة، لتقديم نموذج صحيح للطفولة السليمة، والتي تخلق مستقبل سليم للمجتمع".

وأكد "سلامة" أن هذا مؤتمر "أطفالنا مستقبلنا" انطلق في نسخته الأولى، وسيكون مؤتمرًا سنويًا تنظمه مجلة علاءالدين ومؤسسة الأهرام، تعالج فيه مشكلات الطفولة، وتناقش قضاياها، وتتحدث عن أحلامهم وطموحاتهم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن اهتمام القيادة السياسية بالطفل، احتل مكانة متميزة، سواء من اتجاهفرص التعليم أو الرعاية الصحية، أو اهتمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.ة، والدي وضع رؤية استراتيجية تتسق مع جهود الدولة، وينبع من الدور الوطني لمؤسسة الأهرام.

وشدد على أن دول العالم المتقدمة تهتم بالأطفال، لتحقيق التنمية المستقبلية، وهو ما توفره الدولة المصرية، من خلال كلسُبل الرعاية، وهو ليس مسؤولية وزارة بعينها، ولكنها مسؤولية مُشتركة، لتكون قضية قومية.