مشروعات الدولة لتحقيق الأمن الغذائى «فيديوجراف»

جدة - نرمين السيد - تسعى الدولة إلى تحقيق الأمن الغذائى، بشكل مستمر، عن طريق تنفيذ عدد من المشاريع للحفاظ على السوق المصرية من أى تقلبات خارجية، قد تؤثر على توافر السلع الغذائية للمواطنين.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" مشروعات الدولة لتحقيق الأمن الغذائى، وهى كالتالى: وتتوسع الدولة فى السعات التخزينية للصوامع، حيث تسعى لاستهداف الوصول إلى 5.5 مليون طن قدرة تخزينية، والتنسيق مع الوزارات المختصة بتنويع الشركاء التجاريين، مع التوسع فى مناشئ استيراد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة.

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