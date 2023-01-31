وزير الكهرباء: الحكومة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة القطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاحتفالية التى تنظمها اللجنة المشتركة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة بمناسبة مرور 15 عاما على التعاون بين مصر واللجنة، بحضور فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة.





وأشاد الدكتور شاكر فى كلمة ألقاها بالتعاون المثمر والبناء بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وحكومة ألمانيا الإتحادية فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتى منها التعاون من خلال اللجنة المشتركة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة (JCEE) والشركات الألمانية، مشيرا إلى النجاحات السابقة مع شركة سيمنس الألمانية.



وأوضح أن التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى واللجنة المصرية الألمانية تضمن العديد من الانشطة من بينها مساهمة اللجنة فى إعداد الدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب بناء قدرات العاملين والدعم الفنى فى مجالات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة من خلال العمل على عدد من المحاور المتمثلة فى إعداد القواعد التنظيمية وأطر العمل للترويج للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، وكذلك الترويج والتوعية بنشر استخدام تكنولوجيات وتطبيقات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الحديثة، وهناك أيضا تعاون قائم فى مبادرة "نوافى" لدعم مصر فى التوسع فى الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.



وأكد وزير الكهرباء مدى الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية بالطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وتوطين الصناعات المتصلة بها،

وأكد أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة فضلا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية فى توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.

وأشاد السيد فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين، مؤكدا ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.



كما أشاد بالنجاح الذى تم فى مؤتمر COP 27 الذى عقد بشرم الشيخ نوفمبر الماضى، مؤكدا التعاون المثمر بين مصر واللجنة فى الفترة السابقة مع العمل على زيادة التعاون فى الفترة المقبلة فى العديد من المجالات منها التدريب والدعم الفنى فى مجالات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الحديثة.



وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم عدد من الشخصيات البارزة فى قطاع الكهرباء واللجنة المشتركة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة (JCEE) تقديرا لمجهوداتهم المبذولة.