«التنظيم والإدارة»: سنعلن لاحقا عن مسابقة لشغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد

جدة - نرمين السيد - يعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد فصل لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لاحقا، وذلك على موقع بوابة والوظائف الحكومية التابعة للجهاز.





ومن المقرر أن يعلن الجهاز عن شغل عدد من الوظائف لصالح عدد من الهيئات التابعة لوزارة النقل، إلى جانب وظائف أخرى شاغرة لصالح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ويهيب الجهاز بالراغبين فى البحث عن فرصة عمل بالجهاز الإدارى للدولة متابعة بوابة الوظائف الحكومية ورابطها https://jobs.caoa.gov.eg/ ، والالتزام بالإرشادات والشروط الموضحة بكل مسابقة.

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