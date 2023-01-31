وزير الخارجية الروسي: نقدر الموقف المصرى المتوازن والمدروس من مختلف القضايا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 01:27 مساءً - التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع وزير الخارجية سامح شكري حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين موسكو والقاهرة، وقال وزير الخارجية الروسي "يهمنا الموقف المصري من مختلف الأزمات في إقليم الشرق الأوسط وفي إفريقيا ومختلف أطر التعاون المطروحة من قبل الجانب المصري"، مشيرا إلى أن روسيا تقدر عاليا الموقف المصري المتوازن والمدروس من مختلف القضايا الإقليمية والسعي لإيجاد الحلول بشأن الكثير من الأزمات.

ونوه لافروف – خلال استقباله وزير الخارجية سامح شكري - بأن موسكو والقاهرة تتبادلان التعاون في إطار الأمم المتحدة، ونشهد محاولات من بعض أعضاء المجتمع الدولي لفرض القواعد كبديل لميثاق الأمم المتحدة، القواعد التي لا يعرفها أحد.

وتابع لافروف: "نعول على إجراء محادثات مكثفة حول تطور العلاقات الثنائية في ظل الظروف الراهنة".

وقال وزير الخارجية سامح شكري، إن "العلاقات الروسية المصرية تاريخية وعميقة ونحن في صدد التحضير للاحتفال بمرور ثمانين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".