شكرى يدعو من موسكو لإيجاد حلول ملائمة للتطورات على الساحة الدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 01:27 مساءً - عقد وزير الخارجية سامح شكرى، جولة مباحثات مع نظيره الروسي سيرجى لافروف في العاصمة الروسية موسكو، مشددا على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين.

قال "شكري" خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسي، إنه أجري مباحثات معمقة ومثمرة مع نظيره الروسي في إطار سعي البلدين لتدعيم العلاقات الثنائية فيما بينهما وتناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح وزير الخارجية، أن علاقات مصر وروسيا تقوم على أرضية من التاريخ الممتد الطويل، خاصة ونحن بصدد الاحتفال بمرور 80 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، داعيا إلى إيجاد حلول ملائمة لكل التطورات على الساحة الدولية، بما يحقق المصالح المشتركة المبنية على أساس المبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة والاحترام المتبادل.