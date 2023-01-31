الصحة: مقاطع الفيديو التوعوية تتخطى حاجز الـ33 مليون مشاهدة خلال 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 01:27 مساءً - الصحة: 10 آلاف منشور توعوي على منصات الوزارة خلال العام الماضي

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مقاطع الفيديو التوعوية على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة، تخطت حاجز الـ33 مليون مشاهدة لـ3345 مقطع فيديو توعوي، تم تداوله عبر منصات الوزارة الموثقة، وذلك خلال العام الماضي 2022.

يأتي ذلك في إطار تفعيل دور الوزارة في إبراز ما حققته مبادرات السيد رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة، ونشر الوعي الصحي، ومواجهة الشائعات، وتقديم نصائح طبية خاصة بأصحاب الأمراض المزمنة (سكر، ضغط، قلب، اعتلال كلوي).

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المنشورات التوعوية خلال العام الماضي بلغ 10 آلاف منشور توعوي، على مختلف منصات الوزارة الموثقة، حيث حققت 46 مليون تفاعل، واستهدفت أكثر من 12 مليون متابع من كافة الفئات العمرية.

وأوضح «عبدالغفار» أن المحتوى قد اشتمل على عدة حملات توعوية في مناسبات مهمة ومنها حملة الإقلاع عن التدخين تحت شعار: "من غيرها أحسن"؛ للتوعية بمخاطر التدخين وتأثيره السلبي على الصحة، وكذلك التحذير من أنواع التدخين المستحدثة، وتوجيه المدخنين للأماكن المخصصة لمساعدتهم في الإقلاع عن التدخين وتقديم الدعم النفسي لهم.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه في إطار متابعة القضايا العالمية التي تؤثر على الصحة تم تقديم التوعية بأضرار التغير المناخي وتأثيره السلبي على الصحة العامة، وذلك من خلال حملة "بيئتنا صحتنا"، حيث تم تقديم ٥٠ منشورا توعويا بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ بمصر في مدينة شرم الشيخ.

وقال «عبدالغفار» إنه مع دخول فصل الشتاء تم تقديم النصائح والإرشادات الخاصة بالوقاية من الأمراض التنفسية ومنها الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي من خلال عدد من المعلومات الطبية الموثقة والإحصاءات الرسمية الصادرة عن كل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وتابع أنه في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال تم تقديم التوعية بأهمية تلقي لقاح شلل الأطفال للحفاظ على صحة أبنائنا، كما تم نشر مواعيد الحملات القومية والمحدودة والتي تقوم بها الوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزارة قدمت من خلال حملة «رمضان بصحة» نصائح لاتباع نظام غذائي صحي، في ظل تغيير العادات الغذائية خلال شهر رمضان، كما تم إطلاق حملة «عيّد بأمان» للتوعية بالعادات الغذائية السليمة وخطورة تناول الأسماك المملحة خلال «شم النسيم» و«عيد الفطر المبارك» إضافةً إلى نصائح عن ضرورة الاعتدال في تناول الكحك والبسكويت وحلوى العيد.

وتابع «عبدالغفار» أن حملة «عيّد بأمان» اشتملت أيضاً على النصائح الواجب اتباعها من قبل الحجاج المصريين من وقت سفرهم وحتى بعد عودتم من الأراضي المقدسة، كما تم تقديم عدد من النصائح مع دخول فصل الصيف وخاصةً لكبار السن لحمايتهم من الإجهاد الحراري، مضيفاً أن الوزارة عملت على نشر ثقافة الإسعافات الأولية، إلى جانب المواد التوعوية الخاصة بأهمية تلقي لقاح ڤيروس كورونا، ضمن حملة (معا نطمئن) للعام الثاني على التوالي، للحماية من الإصابة بالأعراض الشديدة، وأن الوزارة تتلقى كافة أسئلة المتابعين، وتقدم إجاباتها عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي الـ«سوشيال ميديا».

يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أطلقت عدداً من المنصات الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتي شملت:

الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على فيسبوك

http://www.facebook.com/egypt.mohp

صفحة متحدث وزارة الصحة والسكان المصرية على فيسبوك

https://www.facebook.com/EgyMohpSpokes

قناة وزارة الصحة والسكان على يوتيوب

https://youtube.com/channel/UCzEGfjELHCOQxgPr0dll1pA

حساب وزارة الصحة والسكان على إنستجرام

http://www.instagram.com/mohpegypt/

حساب وزارة الصحة والسكان على لينكد إن

http://www.linkedin.com/company/mohpegypt/mycompany/