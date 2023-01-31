وزارة الدولة للإنتاج الحربى تنظم قوافل طبية للعاملين بالشركات التابعة

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وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، بأنه تم تنفيذ هذه الخدمات الطبية فى ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالاهتمام بالعاملين والعاملات بالشركات والوحدات التابعة وتوفير سبل الرعاية الصحية لهم، من منطلق الإيمان بأن العنصر البشرى هو حجر الأساس بالإنتاج الحربى.
وأشار إلى أنه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى"100 مليون صحة" تم إجراء تحليل "سكر، ضغط، اعتلال كلوى، دهون ثلاثية" لعدد من العاملين بالشركات والوحدات التابعة للوزارة، وفى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "لدعم صحة المرأة" تم التنسيق لتوفير سيارة متنقلة - داخل إحدى الشركات التابعة - مجهزة بجهازى ماموجرام وسونار على أعلى مستوى تكنولوجى للكشف على عدد من العاملات بمختلف الشركات والوحدات التابعة، وذلك فى إطار الحرص على الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدى.
بدورها أوضحت أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، أنه تم إجراء التحاليل الطبية للعاملين بالاستعانة بكوادر طبية ذات كفاءة عالية، لافتة أنه تم التأكيد على العاملات بأهمية الفحص الدورى الخاص بالكشف عن سرطان الثدى خصوصا للسيدات فوق الأربعين عاما وتم توعيتهن بكيفية الكشف الذاتى، مشيرة إلى أن هذه الجهود تتم فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربى بالاهتمام بصحة العاملين والعاملات.
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