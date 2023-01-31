الصحة: مقاطع الفيديو التوعوية تتخطى حاجز الـ33 مليون مشاهدة خلال 2022

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار تفعيل دور الوزارة فى إبراز ما حققته مبادرات رئيس الجمهورية فى مجال الصحة العامة، ونشر الوعى الصحى، ومواجهة الشائعات، وتقديم نصائح طبية خاصة بأصحاب الأمراض المزمنة (سكر، ضغط، قلب، اعتلال كلوى).

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المنشورات التوعوية خلال العام الماضى بلغ 10 آلاف منشور توعوى، على مختلف منصات الوزارة الموثقة، وحققت 46 مليون تفاعل، واستهدفت أكثر من 12 مليون متابع من كل الفئات العمرية.

وأوضح عبدالغفار أن المحتوى قد اشتمل على عدة حملات توعوية فى مناسبات مهمة ومنها حملة الإقلاع عن التدخين تحت شعار: "من غيرها أحسن"، للتوعية بمخاطر التدخين وتأثيره السلبى على الصحة، وكذلك التحذير من أنواع التدخين المستحدثة، وتوجيه المدخنين للأماكن المخصصة لمساعدتهم فى الإقلاع عن التدخين وتقديم الدعم النفسى لهم.



وأشار عبدالغفار إلى أنه فى إطار متابعة القضايا العالمية التى تؤثر على الصحة تم تقديم التوعية بأضرار التغير المناخى وتأثيره السلبى على الصحة العامة، وذلك من خلال حملة "بيئتنا صحتنا"، حيث تم تقديم 50 منشورا توعويا بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ بمصر فى مدينة شرم الشيخ.

وقال عبدالغفار إنه مع دخول فصل الشتاء تم تقديم النصائح والإرشادات الخاصة بالوقاية من الأمراض التنفسية ومنها الأنفلونزا والفيروس المخلوى التنفسى من خلال عدد من المعلومات الطبية الموثقة والإحصاءات الرسمية الصادرة عن كل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وتابع أنه فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال تم تقديم التوعية بأهمية تلقى لقاح شلل الأطفال للحفاظ على صحة أبنائنا، كما تم نشر مواعيد الحملات القومية والمحدودة والتى تقوم بها الوزارة.

وأضاف عبدالغفار أن الوزارة قدمت من خلال حملة "رمضان بصحة" نصائح لاتباع نظام غذائى صحى، فى ظل تغيير العادات الغذائية خلال شهر رمضان، كما تم إطلاق حملة "عيد بأمان" للتوعية بالعادات الغذائية السليمة وخطورة تناول الأسماك المملحة خلال "شم النسيم" و"عيد الفطر المبارك" إضافة إلى نصائح عن ضرورة الاعتدال فى تناول الكحك والبسكويت وحلوى العيد.

وتابع عبدالغفار أن حملة "عيد بأمان" اشتملت أيضا على النصائح الواجب اتباعها من قبل الحجاج المصريين من وقت سفرهم وحتى بعد عودتم من الأراضى المقدسة، كما تم تقديم عدد من النصائح مع دخول فصل الصيف وخاصة لكبار السن لحمايتهم من الإجهاد الحرارى، مضيفا أن الوزارة عملت على نشر ثقافة الإسعافات الأولية، إلى جانب المواد التوعوية الخاصة بأهمية تلقى لقاح ڤيروس كورونا، ضمن حملة (معا نطمئن) للعام الثانى على التوالى، للحماية من الإصابة بالأعراض الشديدة، وأن الوزارة تتلقى كافة أسئلة المتابعين، وتقدم إجاباتها عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعى الـ«سوشيال ميديا».

يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أطلقت عددا من المنصات الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة والتى شملت:

الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على فيسبوك

http://www.facebook.com/egypt.mohp

صفحة متحدث وزارة الصحة والسكان المصرية على فيسبوك

https://www.facebook.com/EgyMohpSpokes

قناة وزارة الصحة والسكان على يوتيوب

https://youtube.com/channel/UCzEGfjELHCOQxgPr0dll1pA

حساب وزارة الصحة والسكان على إنستجرام

http://www.instagram.com/mohpegypt/

حساب وزارة الصحة والسكان على لينكد إن

http://www.linkedin.com/company/mohpegypt/mycompany/