أغلبها 85%.. رئيس الوزراء يتابع نسب تنفيذ الجامعات الأهلية

جدة - نرمين السيد - واستعرض الدكتور أيمن عاشور الموقف التنفيذى لعددٍ من المشروعات القومية، وفى مقدمتها الجامعات الأهلية التى بلغ تنفيذها مُعدلات مرتفعة؛ والتى تشمل كلًا من جامعة المنصورة الأهلية بنسبة تنفيذ 85%، وبنى سويف الأهلية بنسبة 85%، وبنها الأهلية بنسبة 85%، وبورسعيد الأهلية بنسبة 79%، وقناة السويس الأهلية بنسبة 85%، والزقازيق الأهلية بنسبة 85%، وأسيوط الأهلية بنسبة 85%، والمنوفية الأهلية بنسبة 70%، وجنوب الوادى الأهلية بنسبة 82%، وجامعة المنيا الأهلية بنسبة 80%، وحلوان الأهلية بنسبة 85%.

وأكد الوزير فى هذا الصدد اكتمال تنفيذ هذه الجامعات مع بداية العام الدراسى المُقبل.

وتطرَّق الوزير أيضًا إلى معدلات تنفيذ الجامعات الأهلية الدولية، ومنها جامعة الملك سلمان فرع شرم الشيخ، وجامعة الملك سلمان (رأس سدر)، و جامعة الملك سلمان (الطور)، والتى وصلت نِسب تنفيذ كلٍ منها إلى 95%. هذا بالإضافة إلى جامعة الجلالة بنسبة تنفيذ 90%، وجامعة العلمين الأهلية الدولية بنسبة تنفيذ 50%، وجامعة المنصورة الأهلية الدولية بنسبة تنفيذ 95% للمرحلة الأولى. وأشار الوزير إلى أن هذه الجامعات بدأت الدراسة فى بعض كلياتها، ويتم العمل حاليًا على استكمال كل الكليات وتشغيلها.

وأوضح "عاشور"، فى السياق ذاته، موقف تنفيذ الجامعات التكنولوجية، وهى: الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة مركز سمنود محافظة الغربية، والتى بلغت نسبة تنفيذها 91%، وجامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية بنسبة تنفيذ 85%، و جامعة برج العرب التكنولوجية، وجامعة بورسعيد التكنولوجية، وجامعة أسيوط التكنولوجية، وكذا الجامعة التكنولوجية بطيبة، والتى بلغت نسب تنفيذ كلٍ منها 91%.

وخلال الاجتماع أشار وزير التعليم العالى أيضًا إلى موقف تنفيذ جامعة النيل، والجامعة الفرنسية، وجامعة سنجور، وجامعة زويل، والجامعة اليابانية.

وفى ذات الصدد، أشار الوزير إلى الموقف التنفيذى للقطاع الصحى والمستشفيات، ومنها، مستشفى 500500، والمدينة الطبية بجامعة عين شمس، ومستشفى جامعة سوهاج الجديدة التى تم الانتهاء من تنفيذها. كما أكد عاشور أنه تم تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى القصر العينى بنسبة 100%.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى موقف مشروعات التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية المعلوماتية، ومن بينها مبادرة (أشبال مصر)؛ وهى منحة مجانية تهدف إلى صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين - بواقع عدد 3 آلاف طالب - بداية من الصف الأول الإعدادى وحتى الصف الثانى الثانوى، وذلك بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية؛ من أجل إعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر فى مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية، بالتعاون مع الجهات المتخصصة محليًا ودوليًا فى العلوم التكنولوجية المختلفة؛ لتغطية النواحى العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية.

وأكد "عاشور" أن المجالات التدريبية للمبادرة تشمل المسارات التكنولوجية؛ مثل: الذكاء الاصطناعى – الروبوتات - تطوير البرمجيات - علوم البيانات - الأنظمة المدمجة - الفنون الرقمية - تأمين المعلومات والشبكات وكذا المهارات الحياتية والقيادية؛ مثل: مهارات التواصل والعرض - إدارة الوقت - بناء الفريق - الأخلاقيات والسلوكيات - مهارات التخطيط والقيادة - التفكير الإبداعى - التوعية البيئية - التنمية المستدامة - ريادة الأعمال - العمل الحر.

وأوضح الوزير موقف مبادرة رئيس الجمهورية "التكنولوجيا المستقبلية 2050"، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسوف تضم آلاف المتخصصين فى تخصصات مثل: الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، البرمجيات والتطبيقات، البنية التحتية وتأمين البيانات والشبكات، تكنولوجيا الشمول المالى، التسويق والإعلام الرقمى ويبدأ العمل فى محاور المبادرة من خلال واحات السيليكون الأربع (برج العرب – السادات - بنى سويف – أسيوط) كفروع لمحور تكنولوجيا المعلومات بالجامعات التكنولوجية.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور، جهود وزارة التعليم العالى فى إعداد دراسة تتضمن تحديد عوامل النجاح التى سيتم التركيز عليها لتقوية المركز التنافسى للتعليم العالى المصرى، وكذا قيام الوزارة بدراسة الإجراءات التى يمكن اتخاذها لجذب الطلاب الأجانب للدراسة فى الجامعات المصرية، والتى من بينها الإجراءات العامة للترويج لمنصة "ادرس فى مصر".