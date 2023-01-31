جدة - نرمين السيد - واتخذت وزارة الزراعة الإجراءات اللازمة لتوفير كل مل يلزم المواطنين استعدادا لشهر رمضان الكريم، وهذا يوضحه الإنفوجراف التالى: وتبذل وزارة الزراعة كل الجهود الممكنة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين لحمايتهم من التجار المتلاعبين بالأسعار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعدادات وزارة الزراعة لشهر رمضان (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.