بطريرك الكاثوليك يلتقى ممثلى الكنيسة فى المرحلة القارية لسينودس الأساقفة

جدة - نرمين السيد - التقى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، ممثلى الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بالمرحلة القارية لسينودس الأساقفة 2021 - 2024، بلبنان، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادى.





شارك فى اللقاء الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، وممثلو الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والرهبانيات المختلفة.

وتمت مناقشة الأسئلة الثلاثة، التى تدور حولها المرحلة القارية، تضمن اللقاء تبادل الأحاديث المختلفة بين الحضور، كما تمت مناقشة آليات التقرير الخاص بالكنيسة الكاثوليكية، المزمع تقديمه خلال انعقاد المرحلة القارية بلبنان.

ومن المقرر أن يتوجه وفد الكنيسة الكاثوليكية بمصر، للمشاركة فى فعاليات المرحلة القارية، بلبنان، وذلك فى الفترة من الثانى عشر، وحتى الثامن عشر من فبراير المقبل.

الجدير بالذكر أن سينودس الأساقفة 2021 - 2024، يأتى تحت شعار "من أجل كنيسة سينودسية، الشركة، المشاركة، والرسالة".