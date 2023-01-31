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بطريرك الكاثوليك يلتقى ممثلى الكنيسة فى المرحلة القارية لسينودس الأساقفة

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مينا أشرف 2023-01-31 11:02 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - التقى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، ممثلى الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بالمرحلة القارية لسينودس الأساقفة 2021 - 2024، بلبنان، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادى.

شارك فى اللقاء الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، وممثلو الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والرهبانيات المختلفة.

وتمت مناقشة الأسئلة الثلاثة، التى تدور حولها المرحلة القارية، تضمن اللقاء تبادل الأحاديث المختلفة بين الحضور، كما تمت مناقشة آليات التقرير الخاص بالكنيسة الكاثوليكية، المزمع تقديمه خلال انعقاد المرحلة القارية بلبنان.

ومن المقرر أن يتوجه وفد الكنيسة الكاثوليكية بمصر، للمشاركة فى فعاليات المرحلة القارية، بلبنان، وذلك فى الفترة من الثانى عشر، وحتى الثامن عشر من فبراير المقبل.

الجدير بالذكر أن سينودس الأساقفة 2021 - 2024، يأتى تحت شعار "من أجل كنيسة سينودسية، الشركة، المشاركة، والرسالة".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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