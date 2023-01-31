سفيرة كولومبيا بالقاهرة تشيد بجهود مصر فى ملف تمكين المرأة

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تحدثت الدكتورة مايا مرسى عن وضع المرأة فى مصر، وجهود الدولة فى تمكين المرأة بجميع المجالات، لافتة إلى ما يشهده هذا الملف من تقدم ملحوظ خلال السنوات الماضية بفضل الإرادة السياسية القوية المساندة للمرأة المصرية والساعية لتمكينها فى كل المجالات ودعم وصولها لأعلى المناصب.
واستعرضت رئيسة المجلس جهود مصر فى مجال تمكين المرأة، حيث تم إعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فى اطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والتى يتعاون المجلس فى تنفيذها مع مختلف الوزارات والمؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة، واستعرضت محاورها وما تحقق من تقدم محرز بتلك المحاور، وأضافت أن السنوات الماضية قد شهدت كسر الحواجز الزجاجية لوصول المرأة إلى العديد من المناصب القيادية مثل منصب محافظ ومنصب قاضية فى مجلس الدولة والنيابة العامة وهو أمر حاربت من أجله المرأة المصرية لمدة 72 عاما، كما تحدثت عن جهود المجلس فى هذا المجال.
وأشادت أنا ميلينا مونوز دى جافيريا بجهود مصر بملف تمكين المرأة، معربة عن تطلعها إلى التعاون مع المجلس فى مجال المرأة والفن الثقافة من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين.
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