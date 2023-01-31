اللجنة الطبية العليا تستجيب لاستغاثة مواطنة تعانى من ورم بالثدى

جدة - نرمين السيد - استجابت اللجنة الطبية العليا، لاستغاثة المواطنة "ف.م"، والتى تبلغ من العمر 63 عاما، وتقطن بمحافظة القاهرة، حيث تعانى من سرطان الثدى وتحتاج إلى تدخل جراحى على نفقة الدولة.





على الفور تواصل فريق التدخل السريع، مع الحالة لاستيفاء جميع البيانات والتقارير الطبية، وبعد العرض على اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، أوصت اللجنة بتحويل الحالة إلى مركز أورام دار السلام هرمل، وتم التواصل والتنسيق مع الدكتورة ريم عماد، مدير مركز أورام دار السلام هرمل، والتى أفادت بضرورة إرسال الحالة للمناظرة والعرض على اللجنة الثلاثية، وبعد استصدار قرار العلاج على نفقة الدولة خضعت المريضة لتدخل جراحى ناجح بمستشفى بهية، وخرجت فور استقرار حالتها الصحية.

وصرحت اللجنة، بأنه عادة ما يظهر سرطان الثدى على شكل كتلة غير مؤلمة أو سماكة فى الثدى، مشيرة أنه يمكن لعلاج سرطان الثدى أن يكون فعالا للغاية عند اكتشاف المرض فى وقت مبكر، وينطوى العلاج عموما على الجراحة والعلاج الإشعاعى من أجل السيطرة على المرض فى الثدى والغدد الليمفاوية والمناطق المحيطة بها، وكذلك العلاج النظامى الدوائى "الأدوية المضادة للسرطان التى تعطى عن طريق الفم أو عن طريق الوريد"، وأوصت اللجنة بضرورة إجراء السيدات الفحص الذاتى للثدى، كل شهر وذلك بعد الدورة الشهرية بثلاثة إلى خمسة أيام، على أن يكون ذلك جزء من العناية الروتينية للمرأة ويجب زيارة الطبيب عند ملاحظة أية تغيرات.

وأكدت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، استمرار متابعتها للحالات عن كثب، وكذلك استمرارها فى رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.