«ابدأ - حياة» فى الغربية لتدريب السيدات على الخياطة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" مبادرة "ابدأ حياة" لتأهيل السيدات المعيلات وتدريبهن على مهنة الخياطة والتفصيل فى محافظة الغربية بقرية كفر الزيتون.





وتشمل مبادرة ابدأ حياة تدريب 30 سيدة فى مشاغل الخياطة فى قرية نهطاى وتفهنا العزب. وتهدف مبادرة ابدأ إلى توفير فرص عمل وتوطين الصناعات وتقليل الاستيراد، وذلك من خلال ضخ استثمارات جديدة بـ 200 مليار جنيه.

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