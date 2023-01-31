وزيرة الهجرة: أطباء مصر بالخارج لديهم رغبة قوية فى خدمة الوطن (صور)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السفيرة سها جندى، أن مؤسسة مصر بلا مرض جاءت انطلاقا من فكرة المسئولية المجتمعية للمصريين بالداخل والخارج من أطباء وعلماء فى المجال الطبى والصيدلى ورغبتهم فى أن يدعموا غير القادرين من أبناء وطنهم ويوفروا لهم الخدمة الطبية والرعاية الصحية دون أى مقابل مادى وكذلك توفير الأجهزة الطبية وتنظيم القوافل العلاجية، مشيدة بما تقدمه المؤسسة على مدار 5 سنوات منذ إطلاقها عام 2019، بالتعاون مع وزارة الهجرة.



وثمنت وزيرة الهجرة جهود تقديم خدمات الرعاية الصحية لغير القادرين فى المناطق المحرومة والفقيرة مختلف التخصصات منها: القوافل الطبية، مراكز الغسيل الكلوى، حضانات الأطفال المبتسرين، العناية المركزة، العيادات التخصصية، مشيرة إلى جهود التعاون بين الوزارة والمؤسسة لاستقدام أطباء مصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم فى تطوير الخدمات الطبية المختلفة لتعظيم الاستفادة من جهود علماء "مصر تستطيع" فى شتى المجالات بما يساند خطط التنمية الوطنية فى مصرنا الحبيبة.



وأكدت وزيرة الهجرة ترحيبها بتوسيع التعاون المستقبلى بين وزارة الهجرة ومؤسسة "مصر بلا مرض"، لتعظيم الاستفادة من علمائنا وخبرائنا بالخارج، ومن بينهم الأطباء المصريون فى مؤسسة "Coptic Medical Association"، والتى شارك منها نحو 1700 أستاذ وخبير مصرى فى مجالات طبية متعددة، وذلك فى قرى حياة كريمة، مشيرة إلى اعتزامهم المشاركة فى قرى المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وكذلك الأشقاء فى أفريقيا، وفقا للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة "تحقيق الصحة والرفاه".

وأضافت وزيرة الهجرة أن الأطباء المصريين بالخارج كتبوا أسمائهم بحروف من نور فى مجال الطب بمختلف تخصصاتهم سواء كان فى البلاد الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا، خاصة فى ظل العديد من الكوارث ومنها جائحة كورونا، مما جعل كبرى المجلات العلمية تحتفل بأبحاثهم وإنجازاتهم ويملؤنا فخرا ما يحققونه من نجاحات، وحرصهم على نقل الخبرة إلى أرض الوطن.



وأكدت وزيرة الهجرة حرصها على لقاء العديد من الأطباء المصريين بالخارج ولمست فى نفوسهم رغبة قوية فى خدمة الوطن والعطاء غير المحدود، ففى ديسمبر الماضى، شاركت فى افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى السنوى للأطباء والعلماء المصريين بالخارج والداخل فى مجال الأورام IEOS والذى يعقد تحت رعاية وزارة الهجرة، تحت عنوان: صحوة الطيور (Alert Birds)، بحضور الدكتور حسين خالد رئيس المؤتمر أستاذ طب الأورام بالمعهد القومى للأورام وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتورة ابتسام سعد الدين سكرتير عام المؤتمر أستاذ علاج الأورام بطب قصر العينى وعدد من كبار الأطباء المصريين بالخارج المشاركين فى المؤتمر الذى حرصت على الاجتماع بهم على هامش فعالياته لبحث سبل الاستفادة القصوى من خبراتهم فى دعم جهود تطوير القطاع الطبى وقطاع البحث العلمى بمصر.



وأضافت السفيرة سها جندى فى كلمتها: "التقيت عددا من أبرز خبراء سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" المتخصصين فى المجال الطبى خلال الفترة الماضية؛ لاستعراض سبل تطوير قطاع الرعاية الصحية ورفع كفاءته، من خلال رقمنة آلياته وتقديم خدمة لرعاية صحية متكاملة ودمج أحدث الأساليب التكنولوجية والأبحاث العلمية ما يعود بالنفع على الاستثمار فى المجال الطبى، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة فى النهوض بقطاع الصحة وفقا لرؤية مصر 2030 وسعيا للمشاركة بهذه المقترحات فى المؤتمر السنوى Africa Health ExCon فى نسخته الثانية المزمع عقدها خلال الفترة من 7 إلى 10 يونيو 2023، تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية وبتنظيم هيئة الشراء الموحد.



وأضافت السفيرة سها جندى أن وزارة الهجرة تعد حلقة وصل مستمرة لدعم البحث العلمى وتعميق سبل الاستفادة من خبرات الأطباء المصريين بالخارج وأننا حريصون كل الحرص على ربط العقول المهاجرة بالوطن الأم، وجذب الأطباء المصريين العاملين بالخارج لإفادة الداخل المصرى وتحقيق الانتشار العالمى والترويج الفعال للسوق المصرى فى صناعات الدواء والمستلزمات الطبية.

وثمنت السفيرة سها جندى، رغبة الأطباء المصريين بالخارج فى المشاركة فى المشروع القومى، الذى أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، من خلال إسهاماتهم وجهودهم الطبية أثناء وجودهم فى مصر، فقطاع الخدمات الطبية يمثل ركنا أساسيا فى منظومة بناء الإنسان المصرى فى إطار الجمهورية الجديدة، التى نتطلع لتكوينها بأفضل السبل.

وأكدت وزيرة الهجرة أن المواطن المصرى فى أى مكان حول العالم، يأتى فى صدارة اهتمامات القيادة السياسية فى ظل الجمهورية الجديدة، وكلنا حريصون على ربطه بعمليات التنمية التى تنطلق فى كل ربوع الوطن وتعظيم الاستفادة من خبراته التى اكتسبها خارج الوطن وبحث إمكانية تطبيقها بما يخدم عملية التنمية الشاملة ويضمن مستقبل أفضل للأجيال القادمة يكون فيها خبراؤنا فى الخارج فى قلب القاطرة التى تدفع الدولة المصرية الجديدة إلى ما تتمناه وتبتغيه من آفاق وما تسعى إليه من تقدم، وما تتطلع إليه من مستقبل يشارك فيه جميع أبناء مصر من أطباء وعلماء بالداخل والخارج فى شتى المجالات التكنولوجية الحديثة، حرصا على هذا الترابط واستمراره وحرصا على مستقبل جديد يعكس قدرات الوطن المتميزة بصورته الحديثة.

وأضافت: "فخورة بوجودى بينكم اليوم، وأتمنى لكم نجاحا وازدهارا يحدث فارقا فى حياة المواطن المصرى بالداخل والخارج، وأتمنى لكم 500 عام من النجاح".

وشهدت الفعاليات التى حملت شعار: "مع بعض.. الحلم مش بعيد"، عرضا لفيلم توضيحى يوثق رحلة أطباء مصر بالخارج لخدمة المصريين فى القرى الأولى بالرعاية، وتقديم الكشف الطبى بأحدث الأجهزة وصرف الأدوية، فى جميع أنحاء مصر، وكذلك توفير الأجهزة التعويضية للحالات المختلفة، وتوعية المصابين بمختلف الأمراض.

وقدمت المؤسسة تجربة عدد من شباب الأطباء المصريين بالخارج فى علاج المصريين فى تخصصات الرمد والأسنان والأنف والأذن وغيرها من التخصصات، وإيمانهم بأن مصر تستحق المزيد من الجهد والعمل المنظم.