وكالة الأنباء الكويتية: متحف الحضارة المصرية رحلة فريدة للزائر عبر الزمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 11:27 صباحاً - أبرزت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الثلاثاء، الصورة التاريخية والفريدة التى يتحلى بها المتحف القومى للحضارة المصرية، مؤكدة أنه يعطى الزائر نظرة شاملة على الحضارة الإنسانية الممتدة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى عصرنا الحديث.

وذكرت الوكالة الكويتية أن متحف الحضارة - الذي يقع في قلب منطقة مصر القديمة التي اتخذها القائد عمرو بن العاص بعد الفتح الإسلامي عاصمة للبلاد - يضم نحو 50 ألف قطعة أثرية متنوعة من عصور (ما قبل الأسرات) مرورا بالعصور الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية وصولا إلى العصر الحديث والمعاصر.

كما يضم المتحف الثقافة التقليدية أو ما يعرف بـ "الموروث الشعبي" ليشكل مركزا ثقافيا وحضاريا وعلميا وبحثيا للحفاظ على التراث الحضاري العريق وحمايته من النهب والاندثار.

ومن بين أبرز المعروضات في المتحف (قاعة المومياوات الملكية)، التي تضم 22 مومياء ملكية، و17 تابوتا ملكيا، تم نقلها من (المتحف المصري) بميدان التحرير في القاهرة، خلال احتفالية تابعها العالم في الثالث من أبريل عام 2021.