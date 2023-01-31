وزير النقل يشهد عقد انشاء ورشة لصيانة وعمرة عربات القطارات الروسية بجميع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 11:27 صباحاً - الوزير: مصر هى القلب النابض لأفريقيا والشرق الأوسط والدول العربية و مع توطين هذه الصناعة فى مصر ستكون هناك قاعدة صناعية خاصة بعربات السكك الحديدية لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم الإنطلاق للتصدير لهذه الدول

رئيس مجلس إدارة مجموعة ترانسماش هولدينج: سيتم التعاون المشترك لتوطين صناعة قطع الغيار اللازمة في مصر وإقامة مصنع لتصنيع عربات السكك الحديدية و كان هذا توجيهاً من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال فعاليات توقيع عقود صفقة عربات الركاب

شهد الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل توقيع عقد انشاء ورشة لصيانة عربات القطارات الروسية بجميع انواعها في مصر بورش ابوزعبل للسكك الحديدية، بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ترانسماش هولدينج انترناشيونال ايه جي ( TMH International AG ) حيث قام بتوقيع العقد كل من المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية والسيد / سيرجو كوربانوف نائب رئيس شركة ترانسماش وبحضور السيد كيريل ليبا رئيس مجلس إدارة مجموعة ترانسماش هولدينج.

صرح وزير النقل أن هذا العقد يهدف الى انشاء ورشة جديدة بورش ابوزعبل بالتعاون مع شركة ترانسماش التي ستقوم باعداد التصميمات الخاصة بها مع توريد المعدات اللازمة للورشة الجديدة لتنفيذ اعمال الصيانة بها وكذلك توريد قطع الغيار لمدة 12 عام لكل عربة تبدأ من تاريخ تشغيل العربة وكذلك تقديم الدعم الفني لمدة 12 عام بواسطة 20 خبير من شركة ترانسماش هولدينج انترناشيونال ايه جي بالاضافة الى التدريب على العمرة الجسيمة التي تتم بعد تشغيل العربة ب 18 عاماً بهدف نقل الخبرة للعمالة المصرية بما يمكنهم من تنفيذ جميع أنواع العمرات والصيانات المطلوبة وكذلك تصنيع بعض قطع الغيار محلياً بنسب تبدأ من 20 % من قطع الغيار وتصل الى 60 % بهدف توطين صناعة قطع الغيار.

وأكد الوزير على اهمية هذا العقد في اجراء الصيانة اللازمة لصفقة 1350 عربة سكة حديد والتي تم سبق توقيعها مع هيئة السكك الحديدية المصرية حيث تم الانتهاء من توريد عدد 725 عربة جديدة حتى الآن (499 درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية و 226 درجة ثالثة مكيفة) لافتا الى أن شركة جانز مافاج المجرية ستقوم بتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية بنفس التكنولوجياحيث تعتبر هذه الصفقة الأضخم فى تاريخ الهيئة لافتا ان اجراء أعمال الصيانة مع الشركة سيساهم في استمرار تقديم اعلى مستويات الخدمة للركاب وان ذلك ياتي في اطار خطة الوزارة للتعاون مع الشركات العالمية الموردة للوحدات المتحركة حيث سبق وأن تم الاتفاق مع تالجو الاسبانية على اجراء الصيانة اللازمة لقطارات تالجو في ورشة تالجو بورش الفرز وكذالك الاتفاق مع وابتك الامريكية (جنرال اليكتريك سابق) لإجراء الصيانة اللازمة لجرارات GE بورش التبين ومهمشه.

وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق مع شركة ترانسماش ان يكون انشاء هذه الورشة والتعاون في مجال انتاج قطع الغيار محليا نقطة انطلاق قوية وهامة لاقامة مصنع مشترك في ابوزعبل لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية لتلبية احتاجات السوق المحلى ثم الانطلاق للتصدير الى الدول الاخرى خاصة وأن مصر هى القلب النابض لأفريقيا والشرق الأوسط والدول العربية وأنه مع توطين الصناعة فى مصر ستكون هناك قاعدة صناعية خاصة بعربات السكك الحديدية للإنطلاق لهذه الدول وخاصة مع توافر العمالة المصرية الماهرة وتوافر المواد الخام والمناخ الاستثمارى الواعد فى مصر وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل حيث يجسد هذا التوقيع التعاون بين الدولة ممثلة في هيئة السكك الحديدية والقطاع الخاص الدولي ممثلا في شركة ترانس ماش هولدينج انترناشيونال ايه جي.

وأشار الوزير ان هذا التوقيع هو الثالث من نوعه مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة بمصر بعد عقد توطين 320 مترو أنفاق بواقع 40 قطار والذي سبق توقيعه مع إتحاد شركات هيونداي روتم/ نيرك لتوطين صناعة قطارات المترو بهدف مواجهة الزيادة المتوقعة في عدد أعداد الركاب خلال السنوات القادمة وكذلك تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وكذلك بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه لدراسة انشاء مصنع مصري لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية بين كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نريك) وذلك لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر حيث اشتمل البروتوكول على تصنيع 500 عربة ركاب سكك حديدية متنوعة ( 100 عربة درجة اولى -مكيفة -200 عربة درجة ثانية مكيفة – 200 عربة درجة ثالثة متطورة ) كمرحلة أولى من إجمالي 1000 عربة سكة حديد مخطط تصنيعها محليا.

ومن جانبه أكد السيد /كيريل ليبا رئيس مجلس إدارة مجموعة ترانسماش على اهمية هذا العقد في اجراء الصيانات والعمرات المطلوبة لصفقة العربات الموقعة بين الجانبين من خلال هذه الورشة التي ستشهد تواجد 20 خبيرا متخصصا في مجال الصيانة وحيث سيشرف على هذا المشروع الهام السيد /إيرانست يورج الذي اشرف على اقامة ورشة ضخمة في المانيا لصيانة قطارات شركة سيمنز الالمانيةمضيفاً انه سيتم التعاون المشترك لتوطين صناعة قطع الغيار اللازمة في مصر وكذلك التعاون في اقامة مصنع لتصنيع عربات السكك الحديدية لتلبية احتياجات السوق المصري ثم التصدير للخارج مؤكدا أن هذا كان توجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال فعاليات توقيع عقود صفقة العربات لتوطين تلك الصناعة الهامة في مصر.