عودة المياه تدريجيا لبولاق الدكرور والعمرانية بعد تحويل مسار مصرف ناهيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة، أنه تم إعادة ضخ المياه للمواطنين، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تحويل مسار مصرف ناهيا - ترعة عبدالعال البحرى.

وكانت الشركة أعلنت فى بيان سابق لها ضعف وانقطاع المياه عن مناطق "بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية" نتيجة أعمال تحويل مسار مصرف ناهيا، ووفرت الشركة سيارات مياه لسد احتياجات المواطنين خلال فترة الأعمال.