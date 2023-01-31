مسابقة الأئمة والعمال 2023 (الشروط ورابط التقديم)

جدة - نرمين السيد - للتقدم فى مسابقة إمام وخطيب ومدرس "تعاقد" اضغط هنا، وللتقدم فى مسابقة عامل مسجد "تعاقد" اضغط هنا

علما بأن التقدم عبر الرابط المحدد لذلك على بوابة الوظائف الحكومية، وهى الجهة الوحيدة التى يتم التقدم من خلالها.

شروط التقدم لمسابقة إمام وخطيب ومدرس

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: وزارة الأوقاف

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

الجهة التابع لها: وزارة الأوقاف

وصف الوظيفة: يختص شاغل الوظيفة بإمامة المصلين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والقوافل تنفيذا لخطة الوزارة المعدة لنشر الدعوة الإسلامية.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: يشرف على جميع الأنشطة التى تؤدى بالمسجد أو ملحقاته ويشرف على جميع العاملين بالمسجد ومتابعة قيامهم بالمهام الموكلة إليهم.

المهارات الفنية: الالتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم.

شروط المتقدمين

العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.

مستوى المؤهل: مؤهل عال أزهرى

شروط المؤهل: مؤهل عال أزهرى وفقا للمرفق

ألا يقل التقدير العام التراكمى للمتقدم عن جيد.

التقدير: ألا يقل عن جيد.

المستندات المطلوبة:-

الصورة الشخصية

الرقم القومى وجه أول سارية

الرقم القومى وجه ثانى سارية

المؤهل الدراسى

المؤهل الأعلى إن وجد

إيصال الإيداع البنكى

الموقف من الخدمة العسكرية

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة فى حالة الإعاقة

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف وجهين بحسب الأحوال.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2023/01/31

نهاية الإعلان: 2023/03/04

العدد المطلوب: 1000

بيانات الاتصال

يتم التقديم إلكترونيا عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية، اعتبارا من 18-2-2023 حتى 4-3-2023



ثانيا: شروط التقدم لمسابقة عامل مسجد بجميع محافظات الجمهورية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: وزارة الأوقاف

المجموعة الوظيفية: الوظائف الحرفية وخدمة معاونة

الجهة التابع لها: وزارة الأوقاف

وصف الوظيفة: يختص شاغل الوظيفة بالمحافظة على المسجد و العمل على النظافة المستمرة ضمانا لإظهار الصورة اللائقة بالمسجد بما يتواءم مع المظهر الحضارى وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة فى مجال نشر الدعوة الإسلامية.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: الانضباط والالتزام وحسن استخدام وقت العمل

المهارات الفنية: الالتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم

شروط المتقدمين

العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما

مستوى المؤهل:-

مؤهل أقل من المتوسط

المؤهل: مؤهل أقل من المتوسط -إعدادية عامة

مؤهل أقل من المتوسط -إعدادية أزهرية

المستندات المطلوبة

الصورة الشخصية

الرقم القومى وجه أول سارية

الرقم القومى وجه ثانى سارية

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة فى حالة الإعاقة

المؤهل الدراسى

إيصال الإيداع البنكى

الموقف من الخدمة العسكرية

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف وجهين بحسب الأحوال.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2023/01/31

نهاية الإعلان: 2023/03/30

العدد المطلوب: 1000

بيانات الاتصال: يتم التقديم إلكترونيا عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية، اعتبارا من 15-3-2023 حتى 30-3-2023