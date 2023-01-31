وزير الرياضة: نهتم دائما باحتضان الشباب العربى

جاء ذلك خلال لقاء عقده صبحى اليوم الثلاثاء مع السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، لمناقشة الاستعدادات الجارية بشأن البرامج والأنشطة المزمع تنفيذها خلال العام الجارى ضمن فعاليات عام الشباب العربى (2023)، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما ناقشا التجهيزات الخاصة بالدورة رقم 46 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، المزمع إقامتها خلال مارس المقبل، بالسعودية.
وأكد وزير الشباب والرياضة - فى تصريح صحفى اليوم - التعاون المثمر بين وزراء الشباب والرياضة العرب، والسعى نحو تعزيز التعاون بين البلدان العربية من خلال إقامة برامج ومشروعات شبابية ورياضية مشتركة على مدار العام؛ بما يدعم الروابط التى تجمع الوطن العربى، وتبادل الثقافات والخبرات بين الشباب.
كما تطرق اللقاء إلى الحديث حول الاستراتيجية الخاصة للشباب والأمن والسلم، وأبرز محاورها العامة والخطة التنفيذية لها، والمقرر إطلاقها من جانب جامعة الدول العربية الفترة المقبلة بجانب إطلاق الإستراتيجية العربية للشباب والرياضة.
وأوضح أهمية وجود آلية لتسويق الأنشطة العربية لتوفير الدعم اللازم لها، وبما يضمن التوسع فى تنفيذ تلك البرامج، وعلى نطاق أوسع فى الفترة المقبلة.
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