جهود مكثفة فى الإسكندرية لسحب مياه الأمطار من الشوارع (صور)

جدة - نرمين السيد - شدد محمد الشريف محافظ الإسكندرية على التواجد الميدانى لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مدار الساعة، للتعامل مع تداعيات "نوة الكرم" والأمطار الغزيرة التى تشهدها المحافظة.





وأوضح الشريف أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ والتنسيق الكامل فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة.

وتابع محافظ الإسكندرية تمركزات سيارات الصرف الصحى على مستوى الأحياء، ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفورى للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة، مشددا على تكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

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