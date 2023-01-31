احتفالا بيوم البيئة.. مذكرة تفاهم لإنشاء محطة غاز حيوى بأسيوط

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور طلعت عبد القوى الأمين العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والأمين العام لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، وياسر الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطنى، والنائبة الدكتورة نشوى رائف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.

ووقع المذكرة الدكتور طلعت عبد القوى الأمين العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والأمين العام لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، وكريم كمال رئيس قطاع الوظائف المساندة ببنك الكويت الوطنى.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال توقيع مذكرة التفاهم الشكر لبنك الكويت الوطنى على الدعم المقدم للسنة الرابعة على التوالى فى نفس المجال وهو التوسع فى إنشاء وحدات البيوجاز على مستوى محافظات الجمهورية.





كما وجهت وزيرة البيئة خلال توقيع المذكرة عدة رسائل هامة، منها ما يتعلق بالمبادرات التى أطلقتها الرئاسة المصرية خلال مؤتمر المناخ COP27 وهما الانتقال العادل للطاقة، ومبادرة المخلفات 50 بمرور عام 2050 فى إفريقيا وتدوير 50%من المخلفات فى القارة بحلول عام 2050، مضيفة أن القطاعان لهما تأثير مباشر على غازات الاحتباس الحرارى وزيادة درجة حرارة الأرض، مؤكدة على اهتمام الدولة المصرية بكافة أجهزتها بإشراك القطاع الخاص والقطاع المصرفى ومنظمات المجتمع المدنى والمرأة والشباب فى هذه المبادرة.

وأكدت وزيرة البيئة أهمية أن تكون الدولة المصرية سباقة من خلال تنفيذ ما أطلقته من مبادرات على المستوى الدولى، مشيرة أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم بين المؤسسة وبنك الكويت الوطنى يعد خير مثال على خفض غازات الاحتباس الحرارى وإعادة تدوير المخلفات سواء مخلفات الماشية أو المخلفات الزراعية، كما يعطى نموذجا للإقتصاد الدوار وكيفية إعادة تدوير المخلفات من إستخراج سماد أو غاز يصب بصورة مباشرة فى قضية يعانى منها العالم أجمع وهى قضية الأمن الغذائى، بإعتباره مصدر من مصادر الطاقة لهم.





وأشارت وزيرة البيئة، إلى مبادرة حياة كريمة وتكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع فى إنشاء وحدات البيوجاز فى الريف المصرى للعمل على إعادة تدوير المخلفات وتوفير طاقة بديلة وسماد للأراضى الزراعية فى نفس الوقت، مؤكدة على أن استفادة جميع الأطراف فى المنظومة الريفية، فمن ناحية إنشاء تلك الوحدات والتى أصبحت مصدر رزق للشباب وفتح شركات صغيرة، ومن ناحية أخرى تستفيد السيدة الريفية من الغاز من خلال الموارد المتاحة لديها فى البيت الريفى، والمزارع من وجود السماد، مؤكدة على أن تلك المنظومة لها بعد اجتماعى مهم وهو ارتباط الأسرة فى الريف المصرى بمواطن النشأة.

وأضافت وزيرة البيئة أن توقيع مذكرة التفاهم تأتى فى إطار احتفال مصر خلال هذا الشهر بيوم البيئة الوطنى 27 يناير وهو يوم صدور أول قانون للبيئة، موجهة الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء على إعتماد هذا اليوم فى عام 2019 كيوم للبيئة الوطنى، مشيرة أن كل دولة تحتفل بيوم خاص بها حيث تتكاتف فيه كافة أطياف وفئات المجتمع من قطاع خاص وقطاع مصرفى والمرأة والشباب لعرض المساهمات الخاصة بهم فى مجال البيئة، لافتة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم تعد خير دليل على تلك الشراكة بين المجتمع المدنى ممثلا فى مؤسسة الطاقة الحيوية والجانب الحكومى ممثلة فى جهازى شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات والقطاع المصرفى ممثل فى بنك الكويت الوطنى وكذلك المحليات ممثلة فى محافظة أسيوط.

وأكدت وزيرة البيئة أن تلك التجربة تعد نموذجا ملهما لتكاتف كافة الأطياف حول هدف مهم على المستوى الوطنى وله تأثيره المباشر على التزامات مصر الدولية واستمرارها فى ظل الأزمة الإقتصادية على استكمال البرامج والمشروعات الوطنية وإجتياز هذه الأزمة فى ظل هدف وإيمان بتلك الغاية كما تم إجتياز الأزمات السابقة.

وأكدت وزيرة البيئة أن هذا التعاون يعد استمرارا لنجاح الطرفان، وذلك عقب دعم إنشاء 121 وحدة منزلية لإنتاج الغاز الحيوى فى المنيا وسوهاج على مدار ثلاث سنوات، كما أنه يأتى فى إطار دعم جهود الدولة نحو تحقيق المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى من خلال تعميم تجربة إنتاج الوقود الحيوى من المخلفات العضوية فى جميع القرى المصرية فى مختلف محافظات مصر.

وأوضحت الوزيرة أن هذه المبادرة تهدف الى تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال دعم الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى من خلال دعم المجتمعات الريفية والرفع من مستوى المعيشة مما يدعم جهود وزارة البيئة لتنفيذ المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر، وكذلك تحقيق اقتصاد تنافسى متنوع وخلق فرص عمل خضراء لائقة للشباب، بالإضافة إلى الحفاظ على نظام بيئى متكامل من خلال التخلص الآمن من المخلفات.

وبموجب البروتوكول يقدم بنك الكويت منحة قدرها 2500000 (اثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه مصريا) لإنشاء محطة غاز حيوى مركزية بمحافظة أسيوط لاستهداف 150 مستفيد لتوفير مصدر للطاقة وإنتاج سماد عضوى وإتاحة التدريبات التطبيقية بهدف إتقان أداء العمليات بكفاءة وفاعلية وكذلك دعم الاقتصاد الحيوى الصناعى، وذلك من خلال التخلص الآمن من المخلفات، على أن تتولى مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة إختيار الشركات المنفذة والإشراف الفنى التام على التنفيذ بجميع مراحله، واستصدار كافة التصاريح والموافقات الخاصة بالمشروع والاشتراك مع محافظة أسيوط فى إختيار المستفيدين.

ووجه الدكتور طلعت عبد القوى الشكر بإسم جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية للدكتورة ياسمين فؤاد على نجاح مؤتمر تغير المناخ COP27، والذى يعد نجاحا يدرس فى ظل ما يشهده العالم من معاناة ومشاكل وأزمات اقتصادية وأمنية كما يعد رسالة على أمان مصر واستقرارها، ونجاحا على مستوى التعاون بين الحكومة والمجتمع المصرى حيث شهد هذا المؤتمر اختلافا كبيرا عن سابقيه بالخروج بقرارات واقعية بعيدا عن التوصيات كما كانت الدولة المصرية سباقة بعمل خطط تنفيذية وبرامج ترجمتها إلى قرارات فعلية.

وأضاف طلعت عبدالقوى أن ما نشهده اليوم يعد نموذجا نفخر ونعتز به فى ظل ما كنا نعانيه تاريخيا من كيفية التخلص من المخلفات الزراعية والحيوانية وما تسببه من تلوث بيئى نتيجة تلك المخلفات والعمل على تحويل تلك المخلفات بفكر ورؤية جديدة من التخلص منه إلى الاستفادة وتحويل تلك التجربة من الفرص الضائعة إلى الفرص الموجودة من خلال تحويل تلك المخلفات طاقة والمساعدة فى حل مشكلة تواجه العالم أجمع وتوفير فرص عمل وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا واجتماعيا.

وتابع عبد القوى أن تبنى المؤسسة برئاسة معالى الوزيرة هذه التجربة تعد فكرة رائدة ويمكن تعميمها فى كل قرى مصر للاستفادة من هذا المشروع الحضارى، مشيرا أن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة تعد أيضا نموذجا غير مسبوق على مستوى العالم حيث شملت تنمية الريف المصرى فى كل جوانب الحياة به من مرافق وخدمات وغيرها.

و أكد ياسر الطيب أن اعتماد مشروعات البيوجاز على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهود الشعبية المبذولة من قبل أصحاب تلك المشروعات بالقرى يمثل عاملا هاما لاستدامة تلك المشروعات وتوسعها المستقبلى على نطاق اكبر واكثر انتشارا.

وأكد أن هذا المشروع يروج لمفاهيم جوهرية فى مجال التنمية وهى الاستدامة والاقتصاد الدائرى. مشيرا إلى المسؤولية المجتمعية التى تعد أحد ركائز بنك الكويت الوطنى لتحقيق الاستدامة والتى تهدف إلى المساهمة بشكل فعال فى تطوير المجتمعات المحلية من خلال تبنى سياسة جديدة للمسؤولية الاجتماعية تهدف إلى تعزيز مساعى الدولة المصرية فى تنمية محور التنمية الاقتصادية ومحور التنمية العمرانية للمناطق الأكثر احتياجا، كذلك توفير فرص وتوفير الرعاية الصحية.

وأكد المهندس وائل رضوان المدير التنفيذى لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة على الدور الذى تقوم به المؤسسة فى نشر تطبيقات تكنولوجيات الطاقة الحيوية فى مصر من خلال إزالة جميع التحديات الفنية والمالية لتوطين هذه التكنولوجيا والتى تساهم فى زيادة المزايا التنافسية للإقتصاد المصرى وتحقق مردود ايجابى هائل على النواحى البيئية والاجتماعية والاقتصادية. حيث قامت المؤسسة بإنشاء والإشراف على إنشاء أكثر من 1843 وحدة تنتج حوالى 1،9 مليون متر مكعب من الغاز الحيوى سنويا وهو ما يعادل أكثر من 65 ألف اسطوانة بوتاجاز وتعالج 49 ألف طن من المخلفات الحيوية، كما تنتج 49 ألف طن من السماد الحيوية تكفى لتسميد 6000 فدان يستفيد منها 9000 مواطن، كما نتجت عن هذه الأنشطة 31 شركة ناشئة وخلقت 72 فرصة عمل مباشرة و93 فرصة عمل غير مباشرة.