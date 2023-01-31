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اتحاد اليد يقرر عدم تجديد التعاقد مع الإسباني باروندو

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 10:26 صباحاً - كشف عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد : إن الاتحاد قرر عدم تجديد التعاقد مع الإسباني باروندو المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد.

 

أضاف لبرنامج كاونتر أتاك عبر إذاعة أون سبورت إف إم : فوجئنا قبل بطولة العالم بأسبوعين بتمديد باروندو تعاقده مع نادي ميلسونجين الألماني حتى يونيو 2025 دون الرجوع لنا.

 

وعن المدرب الجديد للمنتخب قال عمرو صلاح: ندرس عددًا من السير الذاتية لمدربين حققوا إنجازات عالمية لقيادة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.

 

واصل: المدرب الجديد لمنتخب مصر سيكون متفرغًا لتدريب المنتخب ووضع وتنفيذ استراتيجية لمدة 8 سنوات لإعداد منتخب قوي ينافس على ميدالية عالمية وأولمبية.

 

أكمل: منتخب مصر أكبر من باروندو وهو الذي استفاد من تدريب المنتخب وليس العكس، التعامل الفني والنفسي مع اللاعبين في بطولة العالم كان به العديد من الأخطاء من جانب باروندو.

 

واختتم:علامة استفهام حول طريقة إدارة باروندو لمباريات المنتخب في المونديال أولها استنزاف مجهود عدد محدد من اللاعبين.

 

 

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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