إعلان نتائج امتحانات 4 كليات بجامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - تشير التقارير المقدمة للدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة من عمداء الكليات المذكورة حسام عبد الفتاح عميد الهندسة، وأحمد رجب عميد الآثار، وجيهان عزام عميدة التربية للطفولة المبكرة، وأمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى، أن متوسط نسب النجاح تتراوح فى المتوسط بين 70% و90%.

وفى وقت سابق تم إعلان نتائج كلية الزراعة وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح الفورى والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، كما تعلن فى الأيام القليلة المقبلة نتائج باقى الكليات تباعًا.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت، وجه مع بداية امتحانات الفصل الدراسى الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازى مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات.

واختتمت كليات جامعة القاهرة، الأسبوع الماضى، امتحانات الفصل الدراسى الأول والتى أداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسى 2022/2023، وفى إطار من الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات والضوابط الامتحانية الصادرة عن رئيس الجامعة، وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، وتوفير أقصى درجة من الانضباط وكل ما يحتاجه الطلاب داخل اللجان، بما يضمن سير الامتحانات بالشكل الأمثل.