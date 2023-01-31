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وأوضح بيان صحفى للشركة، أنه تم الدفع بكافة إمكانياتها من المعدات والمهندسين والفنيين والعمال لسرعة العمل على الانتهاء من الإصلاح.
ودبرت الشركة، سيارات مياه صالحة للشرب والدفع بها للمناطق المتأثرة من انقطاع المياه لحين إصلاح الكسر وعودة المياه.
وتأسف الشركة عن هذا الكسر المفاجئ الخارج عن إرادتها، وترحب الشركة بتلقى أى شكاوى أو طلبات سيارات مياه الاتصال على رقم 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كسر مفاجئ.. قطع المياه عن وسط القاهرة وعدة مناطق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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