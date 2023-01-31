كسر مفاجئ.. قطع المياه عن وسط القاهرة وعدة مناطق

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (وسط المدينة – منطقة جاردن سيتى – بعض مناطق روض الفرج وبولاق أبو العلا)، نظراً لظروف خارجة عن إرادتها بحدوث كسر مفاجئ بخط قطر 800 مم بشارع السبتية.





وأوضح بيان صحفى للشركة، أنه تم الدفع بكافة إمكانياتها من المعدات والمهندسين والفنيين والعمال لسرعة العمل على الانتهاء من الإصلاح.

ودبرت الشركة، سيارات مياه صالحة للشرب والدفع بها للمناطق المتأثرة من انقطاع المياه لحين إصلاح الكسر وعودة المياه.

وتأسف الشركة عن هذا الكسر المفاجئ الخارج عن إرادتها، وترحب الشركة بتلقى أى شكاوى أو طلبات سيارات مياه الاتصال على رقم 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.