وزير الرى: المعمل المركزى بالوادى الجديد يحصل على شهادة الأيزو

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا بشأن نجاح المعمل المركزى التابع لقطاع المياه الجوفية فى الحصول على شهادة الاعتماد الدولى الأيزو فى الاختبارات الكيميائية والفيزيائية للتربة اعتبارا من يناير 2023 وحتى ديسمبر 2025، ليصبح مجال الإعتماد الممنوح للمعمل شاملا للمياه والتربة (وليس المياه فقط كالسابق).





وقال الدكتور سويلم إن حصول المعمل المركزى على هذه الشهادة من المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك) ومنظمه التعاون الدولى لإعتماد المعامل (ILAC)، ستدعم متخذى القرار فى إتخاذ القرارات اللازمة المعتمدة على نتائج وقياسات دقيقة، موضحا أنه وطبقا لهذة الشهادة فقد أصبح للمعمل المركزى الحق فى وضع شعار الإعتماد الدولى على نتائج تحاليل التربة والمياه، وكذلك على التقارير الفنية التى تخص تقييم وتفسير نتائج التحاليل للإستخدامات المختلفة إستنادا للمواصفات والمعايير الواردة بقانون الرى والأكواد المصرية والعالمية.

وأكد حرصه على تزويد المعمل المركزى وفروعه بأحدث الأجهزة عالية التقنية، بالإضافة للعمل على رفع كفاءة العاملين، وإحلال وتجديد المعامل الفرعية، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات هذه المعامل ورفع كفاءتها وإضافة عناصر جديدة مستقبلا لقائمة الاعتماد الدولى.



وأضاف الدكتور سويلم أن المعمل المركزى بالوادى الجديد تم إنشاؤه وفقا لأحدث المواصفات القياسية التى تتوافق مع الجودة، وتم تزويده وتدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات، وإعداد الدورات المتخصصة للكيميائيين، الأمر الذى مكن المعمل من الحصول على شهادة الاعتماد الدولى "الايزو 17025" فى مجال تحاليل المياه كيميائيا وبكتريولوجيا من المجلس الوطنى لاعتماد المعامل فى عام 2013 وبترخيص ممنوح حتى شهر ديسمبر 2025 فى 36 عنصرا كيميائيا وفيزيائيا و5 فحوصات ميكروبيولوجيه وهو عدد كبير من العناصر المعتمدة مما يجعله أحد المعامل المتميزة على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن المعمل المركزى الذى يتبعه 3 معامل فرعية فى المنيا وطنطا والداخلة نجح بجداره فى إجتياز دورات إختبارات الكفاءة الحرفية التى إشترك فيها خارج مصر خلال السنوات السابقة بالمعمل المرجعى للقياسات الكيميائية والحيوية بلندن والمعمل المرجعى الحكومى بهونج كونج، وهو ماجعل المعمل يقف ما بين مصاف المعامل العالميه فى جودة الأداء.